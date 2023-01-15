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Maç sonucu: Ümraniyespor 0-2 İstanbulspor

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Konut takımın golleri 30. dakikada Ethemi, 45. dakikada ise Melih Kabasakal’dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Fatih Tekke'nin öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte Ümraniyespor-İstanbulspor maç özeti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor-İstanbulspor maç özeti ve golleri izle 0-2: Süper Lig maç maç sonucu
Ümraniyespor-İstanbulspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, İstanbulspor'u konuk etti. Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da oynanan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetti.

Ümraniyespor İstanbulspor maçı özeti
Ümraniyespor İstanbulspor maçı özeti

Ümraniyespor-İstanbulspor maç özet

  • 12. dakikada Topalli’nin yapmış olduğu faulün ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
  • 13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mrsic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.
  • 19. dakikada Emir Kaan’ın Umut’a yaptığı müdahalede hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Palabıyık penaltıyı iptal etti.
  • 30. dakikada Topalli’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
  • 45 4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kalecisi Jensen, topu yumrukladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ethemi, rakibini çalımlayarak Ümraniyespor yarı sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi’nin pasında Melih’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
  • 73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Geraldo’nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 81. dakikada Kartal Kayra’nın sol çaprazdan içeri çevirdiği top arka direğe sekti. Arka direkte Bettaieb’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.
  • 84. dakikada sağ çaprazdan savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazında Gheorghe topa sahip oldu. Gheorghe’nin kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
  • 87. dakikada Ba’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eze’nin çaprazdan kaleye sokulup, kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
  • 90. dakikada sol kanattan Ethemi’nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rroca’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • Ümraniyespor-İstanbulspor maç özeti için tıklayın

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