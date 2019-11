Ünlü mücevher etkinliğine bir Türk onur konuğu olarak katıldı

Kasım ayının son yarısında New York'ta düzenlenen ABD’nin en önemli takı sergilerinden biri olarak gösterilen etkinliğe sadece dünya genelinde 100 kişi seçildi. Sergide Cartier'in geleneksel mücevher koleksiyonundan (lüks markanın satın aldığı ve restore ettiği eski parçalar) eserler de yer aldı. Her iki koleksiyon da sadece özel müşterileri için satışta oldu. Cartier Yüksek Mücevher Koleksiyonu adıyla bilinen koleksiyonu yakından görme fırsatı buldu.

Davete onur konuğu olarak katılan, tek Türk olan 22 ülkede 45 bin çalışan ile ağırlıklı enerji ve turizm odaklı yatırımlar yapan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel şunları söyledi:

"TAŞA GÖRE TASARIM ÇIKARILIR"

“Dünyanın en önemli mücevher etkinliğine onur konuğu olarak davetlerinden dolayı hem kendim hem ülkem adına onur duydum. Türkiye ve Ortadoğu’dan ilk defa davet edilen tek kişi olmanın gururuyla burada ülkemi de en güzel şekilde temsil etmeye geldim. Cartier’in dünyadaki en özel ve en pahalı ürünlerini görme fırsatı elde ettim. Hepsini yakından inceleyip yapılan tüm harika tasarımlarla ilgili beğenilerimizi ve markayla ilgili dileklerimizi ilettik. Ayrıca burada Paris’ten gelen özel tasarım ustalarından gördüğümüz şekilde markanın yüksek mücevher tasarımlarında tasarıma göre taş üretilmez. Taşa göre tasarım çıkarılır, böylelikle taşın en değerli hali, en güzel kesimine uygun en ilham veren tasarım ortaya çıkarılıyor. Tasarım ve kompozisyon taş tarafından belirleniyor. Değerli taşa olan bu temel ilgi, Cartier stilinin temel bir bileşeni. Taşın güzelliğinin korunması ve açığa çıkarılması üzerine oluşturulan bu tasarımlar her zaman en etkileyici şekilde hazırlanıyor”

DAVETLİLERE ÖZEL ODALARDA MÜCEVHERLER GÖSTERİLDİ

Etkinliğin ilk günü için 100 kişi gala yemeğine katıldı. Gala yemeğinin ardından Cartier sadece davetlilerin görebildiği özel bir koleksiyonunu modeller eşliğinde özel bir defileyle sundu. Defilenin ardından davetlilere hazırlanan bir sürprizle ünlü şarkıcı Diana Ross sahne aldı. Davetin ikinci günü New York’un World Trade Center’daki Cartier katında gerçekleşti. Markanın dünyadaki en özel ve tek örneğe sahip mücevherleri davetlilere ayrılan özel odalarda sadece davetlilere sunuldu. Davetlilerin yakından görmek istediği tüm mücevher parçalarını ayrılan özel odalarda gösteren Cartier’in ikinci günündeki etkinliğine de Yavuz Yüksel katıldı