Okullar ne zaman açılıyor sorusu yaz tatili devam ederken araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler için okulların açılış tarihi merak kazandı. Her sene genellikle Eylül ayında açılan okulların bu yıl açılacağı tarih de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimine göre okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte detaylar...