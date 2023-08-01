Uyum haftası
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Okulların açılma tarihiyle beraber öğretmenlerin mesleki çalışma tarihi de belli oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül Pazartesi günü okullarda ilk ders zili çalacak.
2023 UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenlenecek. Öğrenciler yeni girdikleri eğitim ortamına kıs asürede uyum sağlama amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecek. Yayınlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
UYUM HAFTASI NASIL UYGULANACAK?
1. Gün okullara sadece veliler gelecek.
2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.
3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.
1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.
5 ve 9. sınıflar için; Uyum eğitimi 12 Eylül’de başlayacak. 16 Eylül’e kadar sürecek.
UYUM HAFTASINDA KAÇ SAAT DERS İŞLENECEK?
Uyum haftasında okulların belirlediği saatlere göre 2'şer saatlik programlar uygulanacak.
UYUM HAFTASINDA KATILMAK ZORUNLU MU?
Uyum haftası katılımı zorunlu değil. Ancak uzmanlar tarafından okuldaki işleyişi anlamak ve öğrencilerin okula adaptasyonlarını sağlamak açısından katılıma katkı sunan bir süreç olarak tanımlanıyor.