Okulların açılışı
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuru ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül'de başlayacağını belirtti. İkinci dönem de 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şu şekilde:
1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023
1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024
2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024
Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024
UYUM HAFTASI ERKEN BAŞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenlenecek. Öğrenciler yeni girdikleri eğitim ortamına kıs asürede uyum sağlama amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecek. Yayınlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.