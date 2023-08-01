Milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim yılı için geri sayımda!

resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili detayları duyurmuş ve "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt vermişti. Bilindiği üzere gerek ilkokul gerekse ortaokul ve liselerde öğrenciler yaklaşık üç ay süren tatil sürecinde eğitimlerine mola vermişti. İşte Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Sorularının yanıtını veren