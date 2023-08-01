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Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 okulların açılış tarihi

Okullar ne zaman açılıyor sorusu yaz tatili devam ederken araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler için okulların açılış tarihi merak kazandı. Her sene genellikle Eylül ayında açılan okulların bu yıl açılacağı tarih de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimine göre okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte detaylar...

10:39 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Okulların açılışı

Okulların açılışı

Milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim yılı için geri sayımda!
resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili detayları duyurmuş ve "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt vermişti. Bilindiği üzere gerek ilkokul gerekse ortaokul ve liselerde öğrenciler yaklaşık üç ay süren tatil sürecinde eğitimlerine mola vermişti. İşte Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Sorularının yanıtını veren
2023-2024 takvimi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuru ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül'de başlayacağını belirtti. İkinci dönem de 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şu şekilde:

1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024

UYUM HAFTASI ERKEN BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenlenecek. Öğrenciler yeni girdikleri eğitim ortamına kıs asürede uyum sağlama amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecek. Yayınlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.


Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilmekte. Lise yereleştirme sonuçların göre bir okula yerleşemeyene öğrenciler 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerini gerçekleştirdi ve birinci yerleştirme sonuçları da açıklandı. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. LGS 2. yerleştirme sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından okullara yerleştirilecek. Peki liseye yerleşen biri kayıt yaptırmazsa ne olur?

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#meb
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