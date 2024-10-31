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Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

11:3231/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?
Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan ve üç rekat olarak eda edilen bir namazdır. Hanefi mezhebinde vacip kabul edilen vitir namazı, Allah'a olan bağlılığı ve ibadeti çalışmak için önemlidir. Vitir namazı kılınışı, ilk iki rekattan sonra üçüncü rekata kalkarak Fatiha ve zamm-ı emin okunduktan sonra kunut dualarının okunarak tamamlanır. Peki vitir namazı nedir, vitir namazı nasıl kılınır? Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Vitir namazı, İslam dininde yatsı namazından sonra kılınan özel bir namazdır. Arapça'da "tek" anlamına gelen vitir, bu namazın tek sayıda rek'atla kılınmasından dolayı bu ismi almıştır. Hanefi mezhebine göre üç rek'at olarak kılınan vacip bir namazdır. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir. Vitir namazı, Müslümanların gece ibadetlerinin önemli bir parçasıdır ve Allah'a daha yakınlaşmak için bir fırsat sunar.

Vitir namazı nedir nasıl kılınır?

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Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekatlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

Vitir namazı ne zaman kılınır?

Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir.

Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını
ile tan yerinin ağarması arasında kılın”
(Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü’l-Hümam, Feth, I, 426)
buyurmuştur.

Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 426).

Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir
(İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594)."

Vitir namazının delili nedir? Mezhepler arasında vitir namazı hakkında neden farklılıklar vardır?

Vitir namazının dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir, her Müslüman üzerine bir vazifedir.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 2; Nesâî, Kıyamu’l-leyl, 40) buyurmuş, gecenin son namazının, tek sayılı rekâtlarla (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 148).

Vitir namazının Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünnetiyle sabit olduğu konusunda fıkhî mezhepler arasında ihtilaf olmamasına rağmen; hükmü, rekât sayısı, kılınma şekli ve kunût dualarıyla ilgili bazı görüş ayrılıkları vardır. Bu ayrılıkların temel sebebi, konuyla ilgili rivayetlerin farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Hanefî mezhebine göre vitir namazı, Hz. Peygamber sürekli kıldığı ve zannî olmakla birlikte kesin ifadeler taşıyan bir delille emredildiği için “vacip” kabul edilmiştir (Kâsânî, Bedâî’, I, 270; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 40). Diğer mezheplere göre ise vitir, “sünnet” namazlardandır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-595).

#Vitir namazı
#Diyanet
#Kunût duası

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