Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, kaçı sünnet kaçı farzdır? sorularının cevabı da merak ediliyor. Peki cuma namazı kaç rekattır, kaçı sünnet kaçı farzdır? Nasıl niyet edilir? Hangi dualar okunur?Cuma namazı nasıl kılınır? İşte cevabı...