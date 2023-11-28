Yatsı namazı kılınışı
Yatsı namazı kaç rekat?
Yatsı namazı nasıl kılınır?
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya",
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.
- Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.
- Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.
- Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.
- Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
2 Rekat:
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,
Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, Ettahiyyatüden sonra
"Allahümme Salli" okunur,
"Allahümme Barik" okunur
3 Rekat:
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4 Rekat:
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Yatsı namazının 4 Rekat farzının kılınışı
Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.
Eller bağlanır ve namaza başlanır.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
4 Rekat:
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
Yatsı namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı
2 Rekat son sünnete başlarken
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,
Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.
Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?
- Vitir namazının her rekâtındaFâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur.
- İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.
- Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan(Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.