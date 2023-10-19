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Vivo X100 serisi için yeni teknik detaylar paylaşıldı: Gözler o tarihte

X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus modellerinden oluşan Vivo X100 serisi için teknik özellikler sızdı. 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 12 GB depolama alanı dahil olmak üzere bir dizi etkileyici özelliğe sahip olduğu söyleniyor. İşte Vivo X100 ve X100 Pro modellerinin özellikleri.

15:57 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vivo X100 modellerinin özellikleri neler?

Vivo X100 modellerinin özellikleri neler?

Vivo, yeni modellerini içeren X100 serisi için tarih verdi.
Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada Vivo X100 ailesinin 8 Ekim sonrasında tanıtılacağını dile getirdi. Vivo X100 modelleri için Kasım ve Aralık ayları beklenecek.

Vivo X100 modellerinin özellikleri neler?

Vivo X100 ve X100 Pro MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 yonga setini kullanıyor. Vivo X100 Pro Plus ise Qualcomm‘un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3‘ten güç alacak.

Vivo X100 Pro'nun ayrıca 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör ve 100x dijital yakınlaştırmalı 64MP periskop telefoto sensöründen oluşan üç lensli bir arka kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Öne bakan kameranın 32MP sensör olduğu söyleniyor.

Vivo X100 Pro'nun iddiaya konu olan diğer özellikleri arasında X100 modelinde 5.000 mAh batarya ile 120W hızlı şarj desteği olacak. X100 Pro’da ise 5.400 mAh batarya ile 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği verilecek. X100’deki ana kameraya Sony IMX920 sensör ile güç vereceği aktarılan Vivo, X100 Pro’da Sony IMX989 kullanacak, telefonlarda aynı zamanda geniş açı kamera özelinde Sony IMX663 yer alacak.

Vivo, X100 Pro’da Sony IMX989 kullanacak, telefonlarda aynı zamanda geniş açı kamera özelinde Sony IMX663 yer alacak.

#Vivo
#Vivo X100
#Vivo X100 pro
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