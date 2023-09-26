Xiaomi fiyatları merak ediliyor. Xiaomi telefonlar, fiyat performans açısından oldukça iyidir. Xiaomi'nin en üst seviye telefon modeli olan Xiaomi 13 Pro, güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve gelişmiş kamera sistemi ile dikkat çekmektedir. Xiaomi 12: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro'nun daha uygun fiyatlı bir modelidir. Şık tasarımı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile öne çıkmaktadır. İşte detaylar.