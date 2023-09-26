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Vivo Telefon Fiyatları, Modelleri ve Özellikleri

Vivo, 2009 yılında Çin'de kurulan bir akıllı telefon üreticisidir. Marka, kısa sürede dünya çapında popülerlik kazandı ve bugün dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biridir. Vivo X80 Pro, Vivo V25 Pro, Vivo Y77 5G, Vivo Y55s, Vivo T1 Pro 5G Vivo'nun Türkiye'de satışa sunduğu en popüler modelleridir. İşte Vivo telefon fiyatları.

18:02 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Vivo telefon fiyatları özellikleri modelleri

Vivo telefon fiyatları özellikleri modelleri

Vivo
, 2009 yılında Çin'de kurulan bir akıllı telefon üreticisidir. Marka, kısa sürede dünya çapında popülerlik kazandı ve bugün dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biridir.

Vivo, akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı saatler, kulaklık ve diğer teknolojik ürünler de üretmektedir.

Vivo'nun akıllı telefonları, güçlü performansları, uzun pil ömürleri, iyi kameraları ve geniş ürün yelpazesi ile öne çıkmaktadır.

ViVO modelleri

Vivo'nun Türkiye'de satışa sunduğu bazı popüler modeller şunlardır:

  • Vivo X80 Pro
  • Vivo V25 Pro
  • Vivo Y77 5G
  • Vivo Y55s
  • Vivo T1 Pro 5G

Vivo akıllı telefonlar, uygun fiyatları ve yüksek kaliteli özellikleriyle Türkiye'de de popülerlik kazanmaktadır.

Vivo telefon fiyatları

Vivo V29 Lite 5g 8+256 Gb Flare Black Cep Telefonu 14.999 TL

Vivo Y22S 6GB/128GB Yıldız Mavisi Cep Telefonu 7.519 TL

Vivo Y16 4GB/64GB Sarı Altın Cep Telefonu 5.499 TL

Vivo Y35 8GB/256GB Yeşil Altın Cep Telefonu 8.769 TL

Vivo Y16 4GB/64GB Elegant Siyah Cep Telefonu 5.499 TL

Vivo Y16 4GB/128GB Elegant Siyah Cep Telefonu 5.849 TL

Vivo Y16 4GB/128GB Sarı Altın Cep Telefonu 5.699 TL

Vivo Y22S 6GB/128GB Açık Mavi Cep Telefonu 7.299 TL

Vivo Y16 3GB/32GB Sarı Altın Cep Telefonu 4.099 TL

Vivo Y16 3GB/32GB Elegant Siyah Cep Telefonu 4.099 TL

Vivo Y36 6.64” 8/256gb Meteor Black Cep Telefonu 11.499 TL

Vivo Y21 4GB/64GB Metalik MaviAkıllı Telefon 4.699 TL

Vivo Y36 6.64” 8/256gb Vibrant Gold Cep Telefonu 11.499 TL

Vivo Y22s 64 GB 4 GB RAM Yıldız Işığı Cep Telefonu 14.999 TL

Vivo Y15S 3GB/32GB Mistik Mavi Cep Telefonu 4.499 TL

Vivo Y21 4GB/64GB İnci Beyazı Akıllı Telefon 10.000 TL

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