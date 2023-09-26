Vivo telefon fiyatları özellikleri modelleri
Vivo, akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı saatler, kulaklık ve diğer teknolojik ürünler de üretmektedir.
Vivo'nun akıllı telefonları, güçlü performansları, uzun pil ömürleri, iyi kameraları ve geniş ürün yelpazesi ile öne çıkmaktadır.
ViVO modelleri
Vivo'nun Türkiye'de satışa sunduğu bazı popüler modeller şunlardır:
- Vivo X80 Pro
- Vivo V25 Pro
- Vivo Y77 5G
- Vivo Y55s
- Vivo T1 Pro 5G
Vivo akıllı telefonlar, uygun fiyatları ve yüksek kaliteli özellikleriyle Türkiye'de de popülerlik kazanmaktadır.
Vivo telefon fiyatları
Vivo V29 Lite 5g 8+256 Gb Flare Black Cep Telefonu 14.999 TL
Vivo Y22S 6GB/128GB Yıldız Mavisi Cep Telefonu 7.519 TL
Vivo Y16 4GB/64GB Sarı Altın Cep Telefonu 5.499 TL
Vivo Y35 8GB/256GB Yeşil Altın Cep Telefonu 8.769 TL
Vivo Y16 4GB/64GB Elegant Siyah Cep Telefonu 5.499 TL
Vivo Y16 4GB/128GB Elegant Siyah Cep Telefonu 5.849 TL
Vivo Y16 4GB/128GB Sarı Altın Cep Telefonu 5.699 TL
Vivo Y22S 6GB/128GB Açık Mavi Cep Telefonu 7.299 TL
Vivo Y16 3GB/32GB Sarı Altın Cep Telefonu 4.099 TL
Vivo Y16 3GB/32GB Elegant Siyah Cep Telefonu 4.099 TL
Vivo Y36 6.64” 8/256gb Meteor Black Cep Telefonu 11.499 TL
Vivo Y21 4GB/64GB Metalik MaviAkıllı Telefon 4.699 TL
Vivo Y36 6.64” 8/256gb Vibrant Gold Cep Telefonu 11.499 TL
Vivo Y22s 64 GB 4 GB RAM Yıldız Işığı Cep Telefonu 14.999 TL
Vivo Y15S 3GB/32GB Mistik Mavi Cep Telefonu 4.499 TL
Vivo Y21 4GB/64GB İnci Beyazı Akıllı Telefon 10.000 TL