Waldemar Anton kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Almanya Bundesliga 1. Lig ekiplerinden VfB Stuttgart’ta forma giyen Waldemar Anton hem ülkemizde hem de dünyada birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor. Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer arayışları sürerken başarılı savunma oyuncusu Waldemar Anton için yarış da devam ediyor. Alman oyuncu Anton’un hangi takıma transfer olacağı futbolseverler tarafından merak edilirken oyuncunun kim olduğu ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki Waldemar Anton kimdir? İşte oyuncu hakkında merak edilenler.