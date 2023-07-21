|
Özgün

Waldemar Anton kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

‘Waldemar Anton kimdir, kaç yaşında?’ sorusu dünya basınında yer aldı. Transfer listelerinde adı sürekli geçen Özbek asıllı Alman oyuncu Anton’un hangi takımda ve takımlarda forma giydiği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Alman spor kulübü VfB Stuttgart’ta forma giyen Waldemar Anton başarılı defansif yönüyle birçok takımın transfer radarına yakalanmış durumda. Peki, Waldemar Anton kimdir, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.

15:35 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Waldemar Anton kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Waldemar Anton kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Almanya Bundesliga 1. Lig ekiplerinden VfB Stuttgart’ta forma giyen Waldemar Anton hem ülkemizde hem de dünyada birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor. Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer arayışları sürerken başarılı savunma oyuncusu Waldemar Anton için yarış da devam ediyor. Alman oyuncu Anton’un hangi takıma transfer olacağı futbolseverler tarafından merak edilirken oyuncunun kim olduğu ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki Waldemar Anton kimdir? İşte oyuncu hakkında merak edilenler.

WALDEMAR ANTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Doğum Tarihi: 20 Şubat 1996
Doğum Yeri: Jülich, Almanya

Waldemar Anton, Almanya'nın Jülich şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine Alman kulüplerinden VfL Alfter'de başlamıştır. Daha sonra 1. FC Köln altyapısına transfer olmuştur. Ardından Hannover 96'nın altyapısına katılmış ve burada gelişimini sürdürmüştür.

Profesyonel futbol kariyerinde ise Hannover 96 formasıyla dikkat çekmiştir. Defans hattında görev alan Anton, genellikle stoper pozisyonunda oynamaktadır. Hannover 96 formasıyla Almanya'nın üst düzey liglerinde mücadele etmiştir.

Hannover 96'da alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra, 2015-16 sezonunda A takıma yükseldi. Hannover 96 formasıyla Bundesliga'da 116 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

2020 yılında VfB Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 38 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Anton, Almanya U19, U20, U21 ve U23 milli takımlarında forma giydi. Almanya U21 milli takımıyla 2017 UEFA Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk kazandı.

Anton, 1.87 m boyunda ve 80 kg ağırlığındadır. Sağ ayağını kullanmaktadır.



#Waldemar Anton
#Almanya
#VfB Stuttgart
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Zalgiris maçının kadrosunu UEFA’ya bildirdi