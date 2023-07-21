Waldemar Anton kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Almanya Bundesliga 1. Lig ekiplerinden VfB Stuttgart’ta forma giyen Waldemar Anton hem ülkemizde hem de dünyada birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor. Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer arayışları sürerken başarılı savunma oyuncusu Waldemar Anton için yarış da devam ediyor. Alman oyuncu Anton’un hangi takıma transfer olacağı futbolseverler tarafından merak edilirken oyuncunun kim olduğu ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki Waldemar Anton kimdir? İşte oyuncu hakkında merak edilenler.
WALDEMAR ANTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Waldemar Anton, Almanya'nın Jülich şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine Alman kulüplerinden VfL Alfter'de başlamıştır. Daha sonra 1. FC Köln altyapısına transfer olmuştur. Ardından Hannover 96'nın altyapısına katılmış ve burada gelişimini sürdürmüştür.
Profesyonel futbol kariyerinde ise Hannover 96 formasıyla dikkat çekmiştir. Defans hattında görev alan Anton, genellikle stoper pozisyonunda oynamaktadır. Hannover 96 formasıyla Almanya'nın üst düzey liglerinde mücadele etmiştir.
Hannover 96'da alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra, 2015-16 sezonunda A takıma yükseldi. Hannover 96 formasıyla Bundesliga'da 116 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
2020 yılında VfB Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 38 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Anton, Almanya U19, U20, U21 ve U23 milli takımlarında forma giydi. Almanya U21 milli takımıyla 2017 UEFA Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk kazandı.
Anton, 1.87 m boyunda ve 80 kg ağırlığındadır. Sağ ayağını kullanmaktadır.