Jean Onana kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, Lens forması giyen Jean Onana ile her konuda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Peki, Jean Onana kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

JEAN ONANA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jean Onana, 8 Ocak 2000'de Kamerun'un Yaoundé şehrinde doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan Kamerunlu millî futbolcudur. Şu anda Ligue 1 takımlarından RC Lens forması giymektedir.

Onana, futbola Nkufo Academy'de başladı. 2019 yılında Leixões'a transfer oldu ve burada bir sezon geçirdikten sonra Lille'e transfer oldu. Lille'de ilk sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. 2021-2022 sezonunda Bordeaux'ya kiralandı. 2022-2023 sezonunda Lens'e transfer oldu.

Onana, Kamerun millî takımında da forma giymektedir. 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun millî takımı ile şampiyonluk yaşadı.

Onana, güçlü fiziği, mücadeleci yapısı ve top kapma yeteneği ile öne çıkan bir futbolcudur. Ayrıca pas ve dribling yeteneğine de sahiptir.







