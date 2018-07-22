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Yasin Öztekin Bursaspor yolunda - Transfer Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da Samet Aybaba’nın ısrarla istediği Yasin Öztekin’in yeşil-beyazlı takıma yakın olduğu bildirildi.

Haber Merkezi IHA
Yasin Öztekin Bursaspor yolunda.

Yasin Öztekin Bursaspor yolunda.

Fotoğraf: IHA

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda transferde hareketlilik yaşanıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin’de ısrarcı olması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı idareciler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna teklifini sundu. Yıllık 1 milyon Euro istediği belirtilen Yasin için Bursaspor yönetiminin 750 bin Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi. Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin’in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.

Bursaspor’un kulübesinde servet ’yatıyor’

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kadroda yer almayan futbolcuların maliyetinin 4 milyon 150 bin Euro olduğunu söyledi. Bursaspor’un Afyon kampına katılan Ay, transferde de en az 2-3 önemli ismi kadrolarına katacaklarını belirtti.Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor’da Başkan Ali Ay, yeşil-beyazlı takımın kampını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Ay, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. En az 2-3 önemli isim kadroya katmamız gerekiyor. Geçen seneki hataları kesinlikle yapmayacağız. Ama kulübün mali yapısı da ortada. Türkiye’de hiçbir kulüp transfer yapamıyor. Her futbolcu kapıyı en az 1 milyon Euro’dan açıyor. Bizim kadroda düşünmediğimiz ve kampa gelmeyen oyuncuların maliyeti 4 milyon 150 bin Euro. Bunlar çok ciddi rakamlar. İnşallah elimizden geldiğince bu durumu düzelteceğiz ve takımı iyi noktalara getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa'daki muhtemel rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları yarın çekilecek.İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek.Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

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