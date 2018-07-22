Yasin Öztekin Bursaspor yolunda - Transfer Haberleri

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda transferde hareketlilik yaşanıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin’de ısrarcı olması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı idareciler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna teklifini sundu. Yıllık 1 milyon Euro istediği belirtilen Yasin için Bursaspor yönetiminin 750 bin Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi. Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin’in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.

Bursaspor’un kulübesinde servet ’yatıyor’

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kadroda yer almayan futbolcuların maliyetinin 4 milyon 150 bin Euro olduğunu söyledi. Bursaspor’un Afyon kampına katılan Ay, transferde de en az 2-3 önemli ismi kadrolarına katacaklarını belirtti.Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor’da Başkan Ali Ay, yeşil-beyazlı takımın kampını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Ay, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. En az 2-3 önemli isim kadroya katmamız gerekiyor. Geçen seneki hataları kesinlikle yapmayacağız. Ama kulübün mali yapısı da ortada. Türkiye’de hiçbir kulüp transfer yapamıyor. Her futbolcu kapıyı en az 1 milyon Euro’dan açıyor. Bizim kadroda düşünmediğimiz ve kampa gelmeyen oyuncuların maliyeti 4 milyon 150 bin Euro. Bunlar çok ciddi rakamlar. İnşallah elimizden geldiğince bu durumu düzelteceğiz ve takımı iyi noktalara getireceğiz" ifadelerini kullandı.