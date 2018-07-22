UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Avrupa'daki muhtemel rakipler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ve ikinci turu geçmesi halinde Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

Haber Merkezi AA
Şampiyonlar Ligi kuraları TSİ 13.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi kuraları TSİ 13.00'te başlayacak.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek.

  • Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

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