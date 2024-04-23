Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavı sonrasında, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 YDS/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?