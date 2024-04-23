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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YDS sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı!

24 Mart'ta yapılan YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonrası gözler YDS sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından 2024 YDS/1 sınav sonuç tarihi açıklandı. Sınava giren özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri sonuçların açıklanmasının ardından "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını sorguluyorPeki, YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:57 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
YDS sonuçları
YDS sonuçları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavı sonrasında, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 YDS/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sonuçlarının 25 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



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