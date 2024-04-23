İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı puan hesaplaması ile kaç puan aldığını merak eden adaylar puan hesaplamasına başladı. İOKBS sınav puanı nasıl hesaplanır? İşte 5,6,7,8,9,10,11’nci sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama formülü...

İOKBS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMASI 2024

Bursluluk sınavı puan hesaplama işlemleri için öncelikle soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanırken tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek bir bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Standart puan ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerinin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak

her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

İOKBS SINAVINDA 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Bursluluk sınavı değerlendirmesi yapılırken her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karışık gelen ham puanlar bulunacak. Bursluluk sınavında 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek.

Örneğin adaylar 80 soruluk sınavda 60 doğru ve 20 yanlış yapması durumunda toplam neti yanlış sorular doğru yanıtı götürdüğünden 53,32 olarak hesaplanacak.

SINAV SONUÇLARI 17 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.







