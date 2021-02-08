Yeni Malatyaspor Trabzonspor CANLI skor CANLI anlatım

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, yarın 19.00’da başlayacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe karşısında aldığı 1 puanla 29 puana yükselen Yeni Malatyaspor, 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Nurettin Soykan Tesislerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Bu arada antrenman sonrası bugün 23 yaşına basan Kosovalı Jetmir Topalli için sürpriz doğum günü düzenlendi. Hazırlanan doğum günü pastasını kesen Topalli, arkadaşlarına teşekkür ederken, bazı futbolcuların pastayı Topalli’nin yüzüne sürmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR CANLI SKOR

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Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor’a zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatı doğdu. Bordo-mavililer, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya indirecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesinden sonra Süper Lig’de flaş bir çıkışa imza atarak zirveye adım adım giden Trabzonspor’a, 24. haftada Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatı doğdu. Bordo-mavili takım deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılması durumunda puanını 42 yapacak ve lider ile arasındaki puan farkını 6’ya indirerek şampiyonluk yarışında kendini iyice hissettirecek.

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Le, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Marlon, Hakan Yeşil, Baker, Berat Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.







