Yeni Şafak ile 2021 Ramazan: Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler, mukabeleler, Kur'an-ı Kerim okumaları ve 2021 Ramazan'a dair her şey. Ramazan ayında imsakiye ve namaz vakitlerinin önemini de unutmadık. Tüm iller için imsakiye ve namaz vakitleri de Ramazan sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 2021 Ramazan için yapılması gerekenler...

Dini bilgiler, il il imsakiye, iftar ve sahur saatleri. Orucu bozan şeyler, oruç için sık sorulan sorular, iftara özel yemek tarifleri, mukabele, ayet, hadis ve gün gün dualar.

Takip etmek ve akıllı telefonlarınızda ya da bilgisayarınızda favorilerinize eklemek için sayfamızı ziyaret edin: Ramazan 2021

Arama motorları üzerinden “Ramazan Yeni Şafak” araması yaparak da sayfamıza doğrudan ulaşabilirsiniz.

2021 Ramazan: İmsakiye

Tüm iller için sahur ve iftar saatleri 2021 imsakiye sayfamızda sizlerle! İftar ve sahur vakitleri, ezan vakitlerini ve gün gün illerin imsakiyesini Yeni Şafak ile takip edin. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere tüm illere ait 2021 imsakiye için hemen tıklayın: 2021 İmsakiye

Sadece büyükşehirlerden biri için imsakiye ile ilgileniyorsanız bunlara da göz atabilirsiniz:

İstanbul imsakiye

Ankara imsakiye

İzmir imsakiye

Bursa imsakiye

Adana imsakiye

2021 Ramazan: Gün gün Ayetler – Günün Ayeti

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki, Ramazan ile ilgili ayetleri, Türkçe meallerini, ayetlerin yer aldığı Sureleri ve ayet sıralarını günlük olarak güncel Yeni Şafak Razaman 2021 sayfasından takip edebilirsiniz. Günün Ayeti ve Ramazan'da Kur'an Ayetleri için tıklayın: Ayetler

Ramazan 2021: Günün Hadisi - Ramazan'da Hadisler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'den rivayet edilen Ramazan ile ilgili tüm hadisleri gün gün Yeni Şafak Ramazan sayfasında. Hadislerin Türkçe meallerini de buradan okuyabilirsiniz. Ziyaret etmek için tıklayın: “ Günün Hadisi - Ramazan'da Hadisler ”

2021 Ramazan: Mukabele 1. Cüz – Ramazan'ın 1. günü Mukabele Dinle

Mukabele 1. Cüz dinle! Mukabele yapmak, Kur'an-ı Kerim'i ekran başında okumak ve dinlemek istiyorsanız Yeni Şafak Mukebele 1. Cüz sayfamızı hemen ziyaret edin. Fatih Çolak’tan mukabele takip etmek ve dinlemek için tıklayın: “ Mukabele 1. Cüz – Mukabele Dinle ”

2021 Ramazan ve Oruç ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Orucu bozan şeyler, Ramazanda yapılması ve yapılmaması gerekenler, hastaların oruç tutarken dikkat etmesi gerekenler, Zekat ve fitre düşenler ve düşmeyenler bu ve bunlar gibi pek çok sorunun cevabı Yeni Şafak Ramazan 2021 sayfasında. Ziyaret etmek ve favorilerinize eklemek için tıklayın: “ 2021 Ramazan ve Oruç ile ilgili Sık Sorulan Sorular ”

2021 Ramazan: Kıssadan Hisse ve Dini Hikayeler

Ramazan 2021: Dini hikayeler ve kıssadan hisse oku! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V)'in hayatından kıssalar, diğer Peygamlerlerin başlarından geçen olaylar, Velilerin, Alimlerin, Allah dostlarının başından geçenler Yeni Şafak Kıssadan Hisse sayfasında. Sevdiklerinizle paylaşmak ve favorilere eklemek için tıklayın: “ Kıssadan Hisse ve Dini Hikayeler ”

2021 Ramazan ayında okunacak dua ve sureler

Ramazan ayında hangi dua okunur? Bu sorunun yanıtıyla birlikte ramazan ayı için dua önerilerini sizler için hazırladık. Ramazan ayında okunacak dua ve sure örnekleri için tıklayın: “ 2021 Ramazan ayında okunacak dua ve sureler ”

2021 Ramazan Ne Zaman Başlıyor Ne Zaman Bitiyor?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 12 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek.

2021 Kadir Gecesi Ne Zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

2021 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Kurban Bayramı Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?

Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanıyor. 2021 miladi takvime göre 20 Temmuz salı günü başlıyor.

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Üç aylar ve kandiller bize ne söylüyor?

Yıl içinde üç aylar ve kandil geceleri Yüce Rabbimizin hesapsız rahmet, bereket, mağfiret ve merhametini biz kullarına taşıyan elçileri gibidir. Bu gecelerin taşıdığı anlam, uzun zaman yolları gözlenen, senede bir gün ya da bir ay gelip, bir süre evimize konuk olup, sonra bir dahaki yıla görüşmek umuduyla uğurladığımız bir kutlu misafir olmanın ötesinde, bir sembol olmalarında yatmaktadır. Evet, bu mübarek gün ve geceler bir şiar; bizi davet ettiği bir hakikat ve ulaştırmayı hedeflediği bir yer var. Can kulağını açanlarımıza seslenerek, âdeta bizimle şöyle konuşmaktalar:

“Sen ey insan! Asıl yolu gözlenen, umutla beklenen sen olmalısın. Kur'an-ı Kerim'deki vasıflarından biri de “sirac-ı münir/nur saçan kandil" olan Yüce nebiye iman etmiş, gönülden bağlanmış bir mümin olarak cehlin karanlığını aydınlatan kandil, susuz, çorak gönüllere yağan rahmet, güzel ahlakıyla çevresine nur saçan bir güneş sen olmalısın. Senin olmalı yetimin başını okşayan el, senin olmalı dertli yüreklere şifa sunan dil ve sen olmalısın feri kaçmış gözlere nur, gülmeyi unutmuş yüzlere sürur. Sen olmalısın kimsesizlerin kimsesi, sen olmalısın çaresizlerin çaresi. Sen olmalısın akan gözyaşlarını silen, sen olmalısın garibin halini o söylemeden bilen…

Sen olmalısın Regaip! Özlenen, rağbet edilen, değer veren ve değer verilen. Yaratılmışı yaratanından dolayı hoş gören, insanı kâinatın gözbebeği, Yüce Allah'ın en şerefli varlığı olarak bilip hürmet eden. Gelmeyene giden, aramayanı soran, vermeyene bolca ikram eden...

Sen olmalısın Miraç! Düşenler sana tutunup kalksınlar, kalkanlar ötelere seninle kanat açıp uçsunlar. Lebinden dökülen kevser olsun, her sözün bir cevher olsun. Sana gelenler sende Hz. İbrahim'in aşkını, Hz. Eyyub'un sabrını, Hz. Yusuf'un affını, Hz. Musa'nın kelamını, Hz. İsa'nın ölülere can veren nefhasını ve kâinatın medar-ı iftiharı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'nın rahmet, şefkat, sehavet, adalet, kanaat ve bilcümle hüsnü hulukunu bulsun. Sana gelen miraca gider gibi gelsin, senden ayrılan miraçtan döner gibi hüzünlensin. Sen insanlığın miracı ol, namaz senin miracın olsun.

Sen olmalısın Berat! Hata ve kusurları setreden, suça ceza verse de suçluyu affeden. Borçluya merhamet edip, kol kanat geren. Gönül bahçesinde kaktüs, diken değil güller yetiştiren. “Veylün lil mutaffifin / Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline!" itabına düçar olmamak için vicdan terazin adaletle tartmalı. Güçlünün değil haklının, zalimin değil mazlumun yanında olmalısın. Affedenlerin affolunacağı hakikatini bir an dahi unutmamalısın. Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince günahın olsa, can u gönülden yapacağın bir tövbe ile “Rahmeti gazabını geçmiş olan" Mevlanın seni de bağışlayacağından ümit var olmalısın.

Sen olmalısın Ramazan! Dünyaya gelişin “rahmet", dünyada kalışın “mağfiret" ve dünyadan ayrılışın “nar-ı cehimden azat olarak" varacağın yer cennet olmalı. Senin girdiğin yerde şeytanlar bağlanmalı, hatta senden korkup, yönünü, yolunu değiştirmeli. Nefs-i emmarenin tuzaklarını birer birer bozmalısın.

Senin girdiğin yerde cehennem kapıları kapanmalı, yürek yangınlarını söndürmek için koşmalı, koşmalısın. Cehenneme açılan kapıları gökte değil, kendinde aramalısın. Gözün nereye ve nasıl bakıyor? Kulağın neler duyup dinliyor? Ağzına giren ve oradan çıkandan haberdar mısın? Elin ne ile meşgul, ya gönlün?

Senin girdiğin yer cennete dönmeli. Ağlayan gülmeli, gülen düşünmeli. Hızır misali elinin değdiği yere bolluk, bereket inmeli. Çölleşmiş dimağlar yeşermeli ilm u irfanın ile. Sana gelen huzur bulmalı, Hızır bulmalı…

Sen Ramazan olmalısın; kızgın güneşte yanmış toprak misali aşk-ı Hak'la yanıp tutuşmalısın. Yaz mevsimi sonunda yağan rahmet misali sevginle, merhametinle, tatlı dil, güler yüzünle yakınındaki ve uzağındakileri sulamalı, sadaka-i fıtırları olmalısın. Fakirin sofrasında aş, mazluma, enîne yoldaş, meleklerle sırdaş olmalısın. Seninle iftar etmeli manaya, hikmete acıkmış olanlar. Seninle sahur yapmalı seherlerde kurtlar, kuşlar…

Sen olmalısın Kadir! Kur'an'ın doğduğu gece, sen de Kur'an'la yeniden doğmalısın. Onunla ikiz kardeş olmalısın. İlk emir oku! Oku sen kâinat kitabını ve nice ilim talipleri okusun seni. Melekler nüzul eylesin gönül hanene saf saf. Muştular getirsin Yüce Rabbinden, senin için bu gece bağışlanma ve af. Ta fecre dek, insanlık, daldığı bu derin uykudan silkelenip, uyanana dek sen uyumamalısın!

Kıymeti bilinmek için kıymet bilen, Kadir'in kadrine eren olmalısın. Sen olmalısın Bayram! Zengin, fakir, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, siyah, beyaz kim varsa ayırmadan, öteki yapmadan her gönüle girmeli, her yüze gülmeli ve her yüzü güldürmelisin. Evine bayram uğramayanlar varsa aman ha sen uğramalısın.

Dargınları barıştıran, ayrılanları kavuşturan, dostları, dostlarla buluşturan olmalısın. Sen bayramda bayram ederken, seninle bayram etmeli alem!

Ve sen ey insan! Eşref-i mahlûkat, ahsen-i takvim olan! Sofran ibadetin olsun, ibadetin de sofran. Böylece kulluğunun tadına var ve sana tat versin.