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Özgün YKSye kaç gün kaldı? 2022 YKS sınavı tarihi
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YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS sınavı tarihi

YKS sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversitede eğitim görebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sınava hazırlanan adaylar 2022 YKS ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ÖSYM takvimine göre YKS 2022 tarihi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 2022 sınav tarihi: YKS oturumları ne zaman, hangi gün?
YKS 2022 tarihi

YKS her sene ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

YKS SINAVI TARİHLERİ 2022

Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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