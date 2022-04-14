YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS sınavı tarihi

YKS her sene ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

YKS SINAVI TARİHLERİ 2022

Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

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SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022