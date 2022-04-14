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Özgün ÖSYM öğrenci şifresi nasıl alınır? AİS aday şifresi alma
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ÖSYM öğrenci şifresi nasıl alınır? AİS aday şifresi alma!

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen öğrenciler ÖSYM şifresi edinerek sisteme giriş yapabiliyor. ÖSYM sınavına girecek kişiler "Aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM öğrenci şifresi nasıl alırım?" gibi soruların yanıtını merak ediyorlar. Peki, ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM ŞİFRESİ ALMA: AİS aday şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir?
ösym aday şifresi

ÖSYM tarafından yapılan sınavların tarihleri, kabul belgeleri ve sonuçları Aday İşlemleri Sisteminde görüntüleniyor. Ancak kayıt yaptıran kişinin sisteme girebilmesi için ÖSYM şifresine sahip olması gerekiyor. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? Aday şifresi nedir, ne demek? İşte 2022 ÖSYM AİS değiştirme ve yenileme işlemleri...

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR?

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.

Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar şifrelerini, Başvuru Merkezlerinden başvuru işlemlerini yaparak edinebilir.

Ayrıca adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. Bunun için Aday İşlemleri Sistemi sayfasında sağ üst köşede yer alan e-Devlet giriş butonuna tıklayarak erişim sağlanabiliyor.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ YENİLEME VE DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir. Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir. Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

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