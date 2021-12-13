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EĞİTİM

ÖSYM sınav takvimi belli oldu: YKS 2022 tarihleri ne zaman?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi AA
ÖSYM sınav takvimi belli oldu: YKS 2022 tarihleri ne zaman?
2022 Yılı ÖSYM sınav takvimi açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık

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