ÖSYM sınav takvimi belli oldu: YKS 2022 tarihleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: 3600 ek gösterge başta olmak üzere yeni haklar sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında açıklamalarda bulundu. Burada öğretmenlere yeni müjdeler veren Erdoğan, 'Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.