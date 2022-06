YKS giriş belgesi sorgulama: 2022 Üniversite sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

ÖSYM, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022 YKS Sınav Giriş Belgelerini adayların erişimine açtı. 2022 YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? YKS 2022 sınav yerleri belli oldu mu? 2022 YKS sınav giriş belgesi sorgulama....

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS ISNAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS OTURUM TARİHLERİ 2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS SINAVI NASIL YAPILACAK?

Testler tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdında ilgili alanda işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

