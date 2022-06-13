Özgün YKS sınav süresi kaç dakika? 2022 YKS oturum süreleri
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YKS sınav süresi kaç dakika? 2022 YKS oturum süreleri

İstediği üniversiteye girebilmek için ter dökülecek YKS sınavına sayılı günler kaldı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS sınavına kısa süre kala sınava ilişkin bilgiler sorgulanıyor. Adayların en çok merak ettiği sorulardan biri geçtiğimiz aylarda değiştirilen YKS oturum süreleri oldu. YKS oturumlarında biri olan YTY sınav süresi değiştirilmişti. Peki, 2022 TYT AYT YDT gibi YKS sınavı oturumları kaç dakika? YKS sınav süresi ne kadar İşte konuya ilişkin son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 YKS sınavı kaç saat sürüyor? YKS TYT AYT YDT oturum saatleri ve süreleri
YKS oturum süresi 2022

2022 YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı. Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek. Sınav kaydını gerçekleştiren adaylar YKS sınav sürelerini merak etmeye başladı.

2022 YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) süresi 180 dakika olacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika olacak.

YKS 2022 SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

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