YKS sınav süresi kaç dakika? 2022 YKS oturum süreleri İstediği üniversiteye girebilmek için ter dökülecek YKS sınavına sayılı günler kaldı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS sınavına kısa süre kala sınava ilişkin bilgiler sorgulanıyor. Adayların en çok merak ettiği sorulardan biri geçtiğimiz aylarda değiştirilen YKS oturum süreleri oldu. YKS oturumlarında biri olan YTY sınav süresi değiştirilmişti. Peki, 2022 TYT AYT YDT gibi YKS sınavı oturumları kaç dakika? YKS sınav süresi ne kadar İşte konuya ilişkin son bilgiler...

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