YKS sınav süresi kaç dakika? 2022 YKS oturum süreleri

2022 YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı. Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek. Sınav kaydını gerçekleştiren adaylar YKS sınav sürelerini merak etmeye başladı.
2022 YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) süresi 180 dakika olacak.
Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika olacak.
YKS 2022 SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.