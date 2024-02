Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması, zorunlu hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin birinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.