Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı. YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. Peki, 2024 YÖK bursları ne kadar arttı? YÖK burs başvurusu nasıl yapılır?

2024 YÖK burs ücretleri ne kadar oldu?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak?

Yeni dönem başvurularının ne zaman alınacağı henüz net değil.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaz aylarında başvurulara dair sürecin başlaması ön görülüyor.

Bu kapsamda bilgiler netleşince haberimizde yer vereceğiz.

YÖK burs başvurusu nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu bursu için başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden alınıyor.

KİMLER YÖK BURSU ALABİLİR?

Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar.

Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle veya sağlık, doğum izni, askerlik gibi zorunlu hallerin belgelendirilmesi şartıyla kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması, zorunlu hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin birinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.

Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.

Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.

YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan ve aynı zamanda çalışan öğrencilere de burs ödemesi yapılır.

Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.







