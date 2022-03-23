2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanacak YÖKDİL sınav sonucu için geri sayım devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren vatandaşlar sonuç açıklaması için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, 2022 ÖSYM sınav takvimine göre, YÖKDİL sınav sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilen 2022 YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 29 Mart Salı günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

2022 YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YÖKDİL sınavı 13 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayan oturumla gerçekleştirdi. 180 dakika süren sınav adaylar yabancı dil bilgisini ölçerken, YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

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ÖSYM, YÖKDİL soru ve cevaplarının yüzde 10'unu açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden YÖKDİL ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz .Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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