AÖL SINAV SONUÇLARI: 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise Sınav sonuçlarının açıklanması için bekleyiş sürüyor. AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. AÖL sınav sonuçlarının her an açıklanması olası olduğu için sınava katılan adaylar "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları belli oldu mı? İşte detaylar...

Abone Ol