AÖL SINAV SONUÇLARI: 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

10 Mart itibarı ile tamamlanan Açık Lise 2. dönem sınavlarının ardından öğrencilerin gözü kulağı MEB tarafından yapılacak olan "AÖL sınav sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlendi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Online sistemler üzerinden açıklanacak AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
MEB AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 3.DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖL 3.dönem sınav tarihleri açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.