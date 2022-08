Youtube hesap oluşturma: Youtube oturum açarak kanal girişi nasıl olur?

YouTube'da herkesin görebileceği varlığınızdır. Kendi videolarınızı yüklemek, videolara yorum yapmak veya oynatma listeleri oluşturmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken Youtube üyesi olmak gerekiyor. Youtube üyelik başta YouTube Premium; kesintisiz müzik, reklamsız videolar ve daha birçok avantaj sunmakta. Peki YouTube'da hesap nasıl oluşturulur? YouTube hesabı açma nasıl yapılır? Youtube işletme hesabı nasıl açılır? İşte detaylar.

YouTube'da bir hesap oluşturma nasıl yapılır?

YouTube'da oturum açmak için bir Google Hesabı oluşturmanız gerekir. Google hesabı, birçok YouTube özelliğini kullanmanıza imkan sunar. Youtube hesabı açmak için şu yolları izleyerek en kısa sürede sizin de Youtube hesabız olacaktır.

YouTube internet sitesine giriş yapın. YouTube girişi yaptığınızda sayanın sağ üst kısmında Oturum aç sekmesini tıklayın. ‘Hesap Oluştur'u tıklayın. YouTube hesabı açmak için izlenecek yollardan bir diğeri ise ‘endim için veya İşletmemi yönetmek için’ sekmesin tıklayın.

REKLAM

Google Hesabınızla YouTube'da oturum açtıktan sonra hesabınızda bir YouTube kanalı oluşturabilirsiniz. YouTube kanalları, video yüklemenize, yorum bırakmanıza ve oynatma listeleri oluşturmanıza imkan tanıyacaktır. Ayrıca Youtube üzerinden gelir elde etmek isteyenler mutlaka Google Hesabınızla YouTube'da oturum açmak durumunda olduklarından Youtube Google hesabı oldukça önemlidir. O halde soru şu: Youtube Google hesabı açma nasıl yapılır? YouTube hesabı nasıl açılır? Google ile YouTube açma nasıl yapılır? İşte bu sorulara ilişkin cevaplar:

YouTube Google hesabı açma-YouTube Google hesap oluşturma

YouTube Google hesabı nasıl açılır?

YouTube için Google Hesabı nasıl kullanılır? YouTube girişi yaparak Youtube oturum açmak mutlaka bir Google Hesabınız olması lazım gelmektedir. Bir Google Hesabı, Google ait tüm platformalarda (Gmail, Blogger, Haritalar, YouTube ve diğerleri gibi ) çalışır.

REKLAM

Google hesabı oluşturma

Google Hesabı birçok Google ürününe erişim sağlar. Google Hesabı ile şunları yapabilirsiniz:

Gmail'i kullanarak e-posta gönderip alabilirsiniz

YouTube'da seveceğiniz yeni videolar bulabilirsiniz

Google Play'den uygulama indirebilirsiniz

Google Hesabı açmak için Google hesap sayfasına girin

Hesap oluştur'u tıklayın.

Adınızı girin.

"Kullanıcı adı" alanına bir kullanıcı adı girin.

Şifrenizi girip onaylayın.

Sonraki'yi tıklayın.

Hesabınıza bir telefon numarası ekleyip bu numarayı doğrulayın. İleri'yi tıklayın. Tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra Google hesabınız oluşturulmuş olmaktadır. Oluşturulan bu hesap ile Youtube kanalına giriş yapabilirsiniz. Google Hesabınızla YouTube'da oturum açarsınız . YouTube'da oturum açmak için Google Hesabı e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. YouTube'a kaydolduktan sonra, başka bir Google hizmetinde Google hesabınızda oturum açmanız, YouTube'da otomatik olarak oturum açmanızı sağlar.

REKLAM

Youtube Google hesabı ile neler yapılır?

Youtube Google hesabı avantajları neler? Google Hesabınızla YouTube'da oturum açtığınızda videoları beğenenebilirsiniz. Favorileri Kaydetebilirsiniz. Yine kanallara abone olabilirsiniz. Bunların yanında daha sonra izle, geçmişi İzle ve videoları bildir hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Youtube kanalı oluşturma

YouTube kanalı nasıl oluşturulur?

Youtube Kanalınızı YouTube web sitesinde veya YouTube mobil sitesinde oluşturabilirsiniz. Google Hesabınızı kullanarak kendi Youtube kanalınızı oluşturabilirsiniz. Peki Youtube’de kanal oluşturma nasıl yapılır? Bir bilgisayardan veya mobil siteden YouTube'da oturum açın. Profil resminizi tıklayın ve daha sonra Bir kanal oluşturun. Bir kanal oluşturmanız istenecektir. Ayrıntıları kontrol edin (Google Hesabı adınız ve fotoğrafınız ile birlikte) ve kanalınızı oluşturmayı onaylayın.

YouTube işletme ya da başka bir adla kanal nasıl oluşturulur?

YouTube kendi kanalınız oluşturabileceğiniz gibi işletme adına bir kanal açabilir ya da kendi adınızı kullanmayıp takma bir ad ile de YouTube kanalı açabilirsiniz. Birden fazla yöneticisi veya sahibi olabilecek bir kanal oluşturmak için şu yolları denemelisiniz.

REKLAM

YouTube'da Google Hesabınızdan farklı bir ad kullanmak istiyorsanız kanalınızı bir Marka Hesabına bağlayabilirsiniz. Bir bilgisayardan veya mobil siteden YouTube'da oturum açın. Kanal listenize gidin. Yeni bir kanal oluşturmayı veya mevcut bir Marka Hesabını kullanmayı seçin: Yeni kanal oluştur 'u tıklayarak bir kanal oluşturun. Listeden Marka Hesabı'nı seçerek zaten yönettiğiniz bir Marka Hesabı için bir YouTube kanalı oluşturun. Bu Marka Hesabının zaten bir kanalı varsa yeni bir tane oluşturamazsınız. Listeden Marka Hesabını seçtiğinizde o kanala geçersiniz. Yeni kanalınıza ad vermek için ayrıntıları doldurun. Ardından, Oluştur'u tıklayın . Bu, yeni bir Marka Hesabı oluşturacaktır.

YouTube'da nasıl para kazanılır?

YouTube İş Ortağı Programı üyesiyseniz YouTube Analytics'teki Gelir sekmesinden en çok para kazandıran videolarınızı görme ve an be an takip etme imkanına sahip olabilirsiniz.

REKLAM

YouTube gelir görüntüleme nasıl yapılır?

YouTube İş Ortağı Programı üyeleri Youtube üzerinden ne kadar gelir elde ettiklerini sorgulamak isteyeceklerdir. Bunun İçin Youtube gelir raporları görüntüleme oldukça önemlidir. Gelir raporlarını görmek için şu yolları izlemelisiniz.

YouTube Studio'da oturum açın. Sol kısımdaki menüden Analytics'i seçin. Üst kısımdaki menüden Gelir'i seçin.