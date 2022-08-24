TikTok video paylaşma: Tiktok videoları WhatsApp ve Instagram’da durum yapmak

Tiktok hesabı açmak isteyenler Tiktok video paylaşmanın nasıl yapılacağını araştırmakta. Eylül 2016'da piyasaya çıkan TikTok, komedi ve eğitim gibi türlerde on beş saniye ile üç dakika arasında değişen zaman aralıklarla kısa videolar paylaşmak için kullanılan bir platformudur. TikTok sayesinde fotoğraf, video, müzik, bulunduğunuz ya da tatile gittiğiniz yerde ilginizi çeken olay ve görüntülüleri kısa video olarak ekip paylaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden para kazanmak isteyenlerin en çok tercih ettiği platformlar arasında TikTok gelmektedir. TikTok bir içerik üreticisi olduğundan kullanıcı, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak için oluşturduğu videoları diğer sosyal medyalar aracılığıyla daha çok kitlelere ulaştırılmak istenmektedir.

TikTok video paylaşmanın nasıl yapılacağını açıklamadan önce TikTok hesap oluşturma ile TikTok oturum açıldıktan sonra nasıl kullanılmasına ilişkin detayları açıklayayım. Bu bilgileri verdikten sonra Tiktok videoları WhatsApp durumda, Instagram’da nasıl paylaşılacağı konusunu anlatalım.

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TikTok hesabı açma nasıl yapılır?

TikTok'a oturum açmak suretiyle sosyal medya hesabına giriş yapabilirsiniz. TikTok'a kayıt ol. Bir profil oluşturdurduğunuzda diğer hesapları takip edebilir, kendi videolarınızı çekebilirsiniz.

TikTok hesabı oluşturmak için:

1. Google Play üzerinden TikTok'u indirin.

2. İndirme işlemi tamamlandıktan sora TikTok uygulamaya girin.

3. Sağ alt kısımda yer alana Profil sekmesini tıklayın.

4. Kaydolmak için bir işlemi seçin.

TikTok giriş yapmak ve şifre kurtarma konusunda ilerde lazım olacağından e posta yani mail adresinizin yanında telefon numaranızın doğru ve güncel olduğundan emin olmalısınız.

TikTok nasıl kullanılır?

TikTok hesabı açan kullanıcılar kısa video paylaşım platformu TikTok’un nasıl kullanacaklarını da zaman zaman araştırmakta. İşte TikTok kullanma teknikleri:

– Uygulamayı indirdikten sonra profil simgesine dokunarak uygulamaya kayıt olun

– Uygulamaya Telefon numarası, mail veya çeşitli sosyal ağlar yardımıyla kayıt olabilirsiniz.

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– Profil ve etiket arama: Sol altta yer alan “Mercek” simgesine dokunarak profilleri veya çeşitli etiketleri aratabilirsiniz. Takip ettiğiniz profillerin gönderileri anasayfanıza düşecektir.

– Mesajlar ve Bildirimler: Sağ altta yer alan “Mesaj” simgesine dokunduğunuz zaman bildirimlerinizi ve mesajlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

– Video Paylaşmak: Alttaki menünün ortasında yer alan “+” simgesine dokunarak paylaşmak istediğiniz videonuzu kaydetmeye veya seçmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz paylaşmak istediğiniz videonuza üst kısımda yer alan “Ses seçin” menüsünden müzik ekleyebilirsiniz. Sağ altta yer alan “Yükle” ekranına dokunarak galerinizden video ekleyebilirsiniz.

TikTok videoları Instagram'da paylaşma nasıl yapılır?

TikTok videoları Instagram’da nasıl paylaşılır?

TikTok, video paylaşımlarını kendi içinde yapmaya izin verdiği gibi WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarda da paylaşmaya izin vermekte. O vakit soru sau: Tik Tok videoları instagram üzerinden nasıl paylaşılır?

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Tik Tok videoları instagram üzerinden paylaşabilmek için Tik Tok hesabını Instagram hesabına bağlama işlemini yapmamız gerekiyor. Tiktok videoları WhatsApp durumda, Instagram’da nasıl paylaşılır?

TikTok videoyu paylaşmak için:

1. Videoya gidin.

2. Paylaş seçeneğine dokunun.

3. Videoyu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

4. Seçtiğiniz kanalın talimatlarını takip edin.

TikTok videosu nasıl indirilir?

TikTok videosun indirmek için şu bir kaç adımı izleyerek istediğiniz videoyu indirebilirsiniz. TikTok videosu videoyu indirmek için:

1. İndirmek istediğiniz videoya gidin.

2. Paylaş sekmesini tıklayın.

3. Videoyu kaydet sekmesine dokunun.

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TikTok profil fotoğrafı ve Tiktok video ekleme nasıl yapılır?

TikTok kullanıcısı profil fotoğrafını istediği gibi değiştirme ve ekleme yapabilirken, aynı şekilde TikTok video ekleme de hızlı bir şekilde yapabilmekte. TikTok profil fotoğrafı veya video eklemek veya değiştirmek için:

1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.

2. Profili düzenle seçeneğine dokunun.

3. Fotoğraf değiştir veya Video değiştir seçeneğine dokunun.

4. Fotoğraf için Fotoğraf çek veya Fotoğraf yükle seçeneğini seçin.

TikTok ses nasıl eklenir?

TikTok videoları kadar önemli bir özellik ise ses paylaşmadır. TikTok ses kaydetme de oldukça basittir. TikTok’ta bir ses paylaşmak için:

1. Sese gidiş yapmalısınız.

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2. Sağ üst köşede bulunan Paylaş sekmesine tıklamalısınız.

3. TikTok sesi nasıl paylaşmak istiyorsanız o kısmı tıklamalısınız.