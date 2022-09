Yusuf İslam konseri ne zaman? Yusuf İslam'ın İstanbul ve Ankara konser tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Türkiye’de konser verecek olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam, ailesiyle İstanbul'a geldi. Etkinlikler kapsamında Yusuf İslam İstanbul ve Ankara'da konser verecek.

Yusuf İslam Türkiye’de ne zaman nerede konser verecek?

Dünyaca ünlü sanatçı, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 19 Ekim'de İstanbul AKM'de, 23 Ekim'de ise CSO Ada Ankara'da konser verecek.

Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın "Father & Son", "Wild World" ve "Peace Train" gibi sevilen eserlerini seslendireceği Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.

Yusuf İslam

Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere'deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleriyle de önce çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023'te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük edecek.

Yusuf İslam Türkiye konser bilet fiyatları

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak 'özel' etkinlikler öğrencilere (1.kategori hariç) %50 indirimli!

İndirimli biletler, AKM bilet gişesinden öğrenci kimlik kartı ibraz edilerek satın alınabilecektir. Öğrenci kimlik kontrolleri salon girişlerinde gerçekleştirilecektir.

Hazreti Muhammed'in insanları doyurmanın, barışı ve selamı yaymanın önemini vurguladığı sözlerine işaret eden İslam, "Bu nedenle organizasyonumuzun sloganı Barış Treni. Elimizden geldiğince aç insanların karnını doyurmaya çalışıyoruz ve Allah'ın, hayalini kurduğumuz barışı getirmesi için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Başarılı sanatçı, Türkiye'yle ilgili duygu ve düşüncelerinin sorulması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Biliyorsunuz benim duygularım her zaman barıştan yana. Türkiye'nin geçmişte çok dayak yediğini, çokça baskı altında kaldığını biliyorum. Müzik bazen bizi bu dünyada bulamadığımız ama hayalini kurduğumuz yere götürebilir. Bence bu paylaştığımız ortak bir rüya. Milliyeti, ülkesi veya pasaportu ne olursa olsun, dünyanın her yerinde pek çok insan bu anlamda fikir birliğine sahip. İşte müziğin önemli rol oynayabileceği yer burası."

Yusuf İslam kimdir?

Eski ismi Cat Stevens olan ünlü sanatçı Yusuf İslam ismi ile tanınmaktadır. 21 Temmuz 1948 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Yusuf İslam, Stephen Demetre Georgiou adı ile doğmuştur.

Kıbrıslı Rum bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olan Yusuf İslam’ın babasının Yunan Ortodoks’u olmasına rağmen Katolik okulunda okumuştur.İslam 8 yaşına geldiği zaman anne ve babasının ayrılık kararı üzerine annesi ile birlikte İsveç'e dönmüştür. 16 yaşına geldiği zaman okulu bırakma kararı alan İslam, daha sonra sanat okuluna girmiştir. Ancak sanat okulunda da fazla kalmayan İslam, buradan da ayrıldı.

18 yaşına geldi ise ilk hit parçası ve albümü ile adını duyuran İslam, "I Love my Dog" şarkısı ile tanınmaktadır. 1966 yılına geldiğimizde ise Matthew and Son albümünü piyasaya süren Yusuf İslam, daha sonra Cat Stevens ismini kullanmaya başladı. 1967 yılında yayınladığı New Masters albümü ise beklenen ilgiyi görmedi. Albümde yer alan The First Cut Is the Deepest parçası ise birçok farklı yorumla karşımıza çıkmaktadır.

1968’lerde 1 yaşın 19 yaşına basan Stevens tüberküloza yakalandı.Uzun bir süre hayatına hastanelerde devam eden ünlü sanatçının yeniden müzeye dönüşü ise 1970 yıllarında oldu.

1970 yılına geldiğimizde iste folk müzik temeline oturtulmuş ve diğer albümlerinden daha farklı bir tarz benimseyen Mona Bone Jakon’i yayınladı. O dönemde aşık olduğu Patti D'Arbanville için yazdığı "Lady D'Arbanville" parçası da oldukça beğeni aldı.

1970'li yılların ikinci yarısında ise Cat Stevens, uluslararası bir başarı yakaladı. Daha sonra başarısına Tea for the Tillerman albümü ile devam etti. Albümde yer alan Wild World parçası ise oldukça beğenildi.

Kendisine özel tarzı ile gündeme gelen Stevens 1971 yılında ise Teaser and the Firecat albümüyle başarı basamaklarını bir bir tırmandı. Bu albümünde ise "Peace Train", "Morning Has Broken" ve "Moonshadow" gibi pek çok beğenilen parçası yer almaktadır.

Yusuf İslam ne zaman Müslüman oldu?

1976 yılında bir kaza geçiren ve boğulmaktan son anda kurtulan Stevens, yıllar sonra verdiği bir röportajda Müslüman olmaya nasıl karar verdiğini açıklar. Bir kanala verdiği röportajda aklından şunları geçirdiğini ifade eder:

“Oh God! If you save me I will work for you,” (Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım).”

Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmasının ruh halini değiştirdiğini ifade eden Yusuf İslam’ın kardeşi David ise Kudüs'te bir camide gördüğü ve içini rahatlattığı için aldığı Kur'an-ı Kerim'i Yusuf İslam'a hediye eder. Bunun üzerine İslam’ın Müslümanlık süreci başlar. Yusuf İslam 1977 yılında Müslüman olmaya karar vererek Stevens ismini Yusuf İslam olarak değiştirir.