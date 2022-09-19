Özgün Tuğrul Bey den sonra tahta kim geçiyor? Büyük Selçuklu sultanları listesi
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Tuğrul Bey den sonra tahta kim geçiyor? Büyük Selçuklu sultanları listesi

TRT 1’de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezona 19 Eylül Pazartesi günü giriyor. Yeni sezona oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil eden dizide, Tuğrul Bey karekterini oynayan Barış Bağcı’nın diziden ayrılması izleyicilerin Tuğrul Bey den sonra tahta kim geçiyor? sorusunu sormasına neden olmakta. Selçuklu tahtına giden çetin ve zorlu yolda Alparslan ve Yınal karşı karşıya geliyor. Peki Tuğrul Bey'in ölümünden sonra Selçuklu hükümdarı kim oldu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuğrul Beyin ölümünden sonra Selçuklu hükümdarı kim oldu?
Tuğrul Bey'den sonra Selçuklu'nun başına kim geçti?

Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezonunda da reytingleri patlatacak. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncularının yanı sıra çeşitli tarihsel konuları da merak ediliyor. Dizide Tuğrul Bey’in yer almaması Tuğrul Bey'den sonra tahta çıkan hükümdar merak uyandırdı.

Tuğrul Bey den sonra tahta kim geçiyor?

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır. Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığı için vefatının ardından yerine yeğeni geçmiştir. Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir.

Büyük Selçuklu sultanları listesi:

Tuğrul

Alparslan

I. Melikşah

I. Mahmud

Berkyaruk

II. Melikşah

Muhammed Tapar

Sencer

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