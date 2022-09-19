Tuğrul Bey den sonra tahta kim geçiyor? Büyük Selçuklu sultanları listesi

Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezonunda da reytingleri patlatacak. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncularının yanı sıra çeşitli tarihsel konuları da merak ediliyor. Dizide Tuğrul Bey’in yer almaması Tuğrul Bey'den sonra tahta çıkan hükümdar merak uyandırdı.

Tuğrul Bey den sonra tahta kim geçiyor?

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır. Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığı için vefatının ardından yerine yeğeni geçmiştir. Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir.

Büyük Selçuklu sultanları listesi:

Tuğrul

Alparslan

I. Melikşah

I. Mahmud

Berkyaruk

II. Melikşah

REKLAM

Muhammed Tapar

Sencer

ÖZGÜN Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos karekteri kim?

ÖZGÜN Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf’u Umut Karadağ kimdir?

ÖZGÜN Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun kimdir? TRT 1 dizisine bomba Sen Anlat Karadeniz Sürprizi