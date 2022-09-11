Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun kimdir? TRT 1 dizisine bomba Sen Anlat Karadeniz Sürprizi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezona bomba gibi giriyor. Pazartesi akşamlarının reyting krekortmeni Alparslan Büyük Selçukludizisi 19 Eylül'de ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları arasında Öke Hatun karekterini oynayacak isim de beli oldu.

Öke Hatun Alparslan Büyük Selçuklu

Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun’u kim oynuyor, Öke Hatun kimdir?

Dizinin kadrosuna Öykü Gürman da katıldı. Öykü Gürman, İbrahim Yinal’ın eşi Öke Hatun’u oynayacak. Öykü Gürman dışında Kayra Zabcı , Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman'da katıldı.

Öykü Hatun İbrahim Yinal

Öykü Gürman kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu Öke Hatun kim?

Öykü Gürman (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

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Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun Öykü Gürman

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

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4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.

Öykü Gürman hangi dizilerde oynadı?

2004 Türkü Filmi Bölüm oyuncusu

2014 Panzehir Zeynep

2014 Urfalıyam Ezelden Ceylan

2015 Aşk Zamanı Leyla Korkmaz

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Asiye Kaleli

2020 Gel Dese Aşk Sitare Pusat

2021 Bayram Şekeri Pınar

2022- Alparslan: Büyük Selçuklu Öke Hatun

2022 Bandırma Füze Kulübü Nurgül

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