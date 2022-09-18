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Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf’u Umut Karadağ kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezona 19 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonda her bölümü ile reytingleri alt üst eden dizi, bu sezonda da yine zirvede olması bekleniyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon oyuncuları dizi hayranları tarafından sorgulanırken, Alparslan’ı bir hayli sıkıtıya sokacak yeni bir karekter Karahanlı soyundan, Ali Tegin oğlu Arslan Yusuf diziye dahil oldu. Peki Arslan Yusuf kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf karekteri kim? Arslan Yusuf’u rolünü oynayan oyuncu kimdir? İşte Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf’u Umut Karadağ’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf’u oynayan kim? Arslan Yusuf karekteri kim?
Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezona gümbür gümbür giriyor. Dizi 19 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizi hayranları Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon oyuncu kadrosunu merak ediyor. Karahanlı soyundan, Ali Tegin oğlu Arslan Yusuf; ezelden beri hasım bildiği Selçuklu’ya gün geldi hısım oldu! Kızı Seferiye’nin varlığı ve girdiği sayısız ittifak, kendisinin can düşmanları arasında yaşamını zorlayacaktır. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf'u kim oynuyor?
Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf'u kim oynuyor?

Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf karekterini kim oynayan kim?

Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf rolünü Umut Karadağ oynamakta.

Umut Karadağ kimdir?

Umut Karadağ, 1971 yılında Ankara'da doğdu. Türk tiyatro ve dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Deneme Sahnesi adlı amatör tiyatro topluluğunda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve aynı zamanda yönetmen olarak da görev yapmaktadır. Ray Yapım firmasının yöneticileri arasındadır ve birçok klip yönetmenliği yapmıştır.

Tiyatrocu olmaya ilkokuldayken karar verdi. Ailesi de tiyatrocudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Umut Karadağ
Umut Karadağ

Umut Karadağ nol aldığı tiyatro oyunları

Müfettişler : Servet Aybar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2015

Camdan Kalp : Özlem Saraç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010

Kerbela : Ali Berktay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Kasimir ve Kararoline : Ödön von Horváth - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008

Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

Bozkır Dirliği : Ünal Akpınar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

Ağaçlar Ayakta Ölür : Alejandro Casona - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Hamlet : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

Yeşil Gece : Reşat Nuri Güntekin\Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

Kurtuluştan Kurtuluşa : Mehmet Ege - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Murtaza : Orhan Kemal\Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Taşrada Bir Gün : Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Korkut Ata : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Yedi Köyün Yargıcı : Sönmez Atasoy - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999

Toros Canavarı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998

Yolcu (oyun) : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998

Duruşma (oyun) : Franz Kafka\Andre Gide - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998

Yağmurcu : N. Richard Nash - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Yağmurcu : N. Richard Nash - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Çıtır Köy : Ali Meriç - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Masal Masal İçinde : Harun Özer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Kısasa Kısas : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Mahmut ile Yezida : Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Umut Karadağ yönettiği tiyatro oyunları

Yedi Köyün Yargıcı : Sönmez Atasoy - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999

Rol aldığı sinema filmleri

Bağlılık Hasan: Semih Kaplanoğlu - 2021

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - 2010

Kaptan Feza : Ümit Ünal - 2009 - Süleyman

Gölgesizler : Ümit Ünal - 2008 - İmam

Umut Karadağ rol aldığı dizi filmler

Alparslan: Büyük Selçuklu : 2022 - Arslan Yusuf

Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay - Muzaffereddin Yavlak Arslan

Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir

Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan

Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay

Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı Konstantin

Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı

Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş

Arka Sokaklar - 2013 - Konuk oyuncu

Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012

ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi

Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut

Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan

Karayılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar

Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof

Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet

Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi

Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer

Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin

Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup

Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan

Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993

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​Dünya liderlerine seslenecek.

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​Krallık'ta ayrılık rüzgârları.

​Sömürmeye alışmışlar.

Ruble ile ödeyeceğiz dolar kasada kalacak.

​Peygamber sevgisi küçük yüreklerde

​'Beyaz reform' meyvelerini veriyor.

Sonuçlar 21 Ekim'de.

​Tek derdim ilim yapmaktı.

​Kalbimizin başköşesindeler

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