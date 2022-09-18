Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf’u Umut Karadağ kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezona 19 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonda her bölümü ile reytingleri alt üst eden dizi, bu sezonda da yine zirvede olması bekleniyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon oyuncuları dizi hayranları tarafından sorgulanırken, Alparslan’ı bir hayli sıkıtıya sokacak yeni bir karekter Karahanlı soyundan, Ali Tegin oğlu Arslan Yusuf diziye dahil oldu. Peki Arslan Yusuf kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf karekteri kim? Arslan Yusuf’u rolünü oynayan oyuncu kimdir? İşte Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf’u Umut Karadağ’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

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