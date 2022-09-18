Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf’u Umut Karadağ kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezona gümbür gümbür giriyor. Dizi 19 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizi hayranları Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon oyuncu kadrosunu merak ediyor. Karahanlı soyundan, Ali Tegin oğlu Arslan Yusuf; ezelden beri hasım bildiği Selçuklu’ya gün geldi hısım oldu! Kızı Seferiye’nin varlığı ve girdiği sayısız ittifak, kendisinin can düşmanları arasında yaşamını zorlayacaktır. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf kimdir?
Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf karekterini kim oynayan kim?
Alparslan Büyük Selçuklu Arslan Yusuf rolünü Umut Karadağ oynamakta.
Umut Karadağ kimdir?
Umut Karadağ, 1971 yılında Ankara'da doğdu. Türk tiyatro ve dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Deneme Sahnesi adlı amatör tiyatro topluluğunda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve aynı zamanda yönetmen olarak da görev yapmaktadır. Ray Yapım firmasının yöneticileri arasındadır ve birçok klip yönetmenliği yapmıştır.
Tiyatrocu olmaya ilkokuldayken karar verdi. Ailesi de tiyatrocudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Umut Karadağ nol aldığı tiyatro oyunları
Müfettişler : Servet Aybar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2015
Camdan Kalp : Özlem Saraç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010
Kerbela : Ali Berktay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
Kasimir ve Kararoline : Ödön von Horváth - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
Bozkır Dirliği : Ünal Akpınar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
Ağaçlar Ayakta Ölür : Alejandro Casona - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Hamlet : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004
Yeşil Gece : Reşat Nuri Güntekin\Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004
Kurtuluştan Kurtuluşa : Mehmet Ege - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Murtaza : Orhan Kemal\Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002
Taşrada Bir Gün : Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Korkut Ata : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
Yedi Köyün Yargıcı : Sönmez Atasoy - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999
Toros Canavarı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998
Yolcu (oyun) : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998
Duruşma (oyun) : Franz Kafka\Andre Gide - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998
Yağmurcu : N. Richard Nash - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Yağmurcu : N. Richard Nash - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Çıtır Köy : Ali Meriç - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Masal Masal İçinde : Harun Özer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Kısasa Kısas : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Mahmut ile Yezida : Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Umut Karadağ yönettiği tiyatro oyunları
Yedi Köyün Yargıcı : Sönmez Atasoy - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999
Rol aldığı sinema filmleri
Bağlılık Hasan: Semih Kaplanoğlu - 2021
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - 2010
Kaptan Feza : Ümit Ünal - 2009 - Süleyman
Gölgesizler : Ümit Ünal - 2008 - İmam
Umut Karadağ rol aldığı dizi filmler
Alparslan: Büyük Selçuklu : 2022 - Arslan Yusuf
Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay - Muzaffereddin Yavlak Arslan
Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir
Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan
Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay
Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı Konstantin
Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı
Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş
Arka Sokaklar - 2013 - Konuk oyuncu
Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012
ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi
Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut
Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan
Karayılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar
Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof
Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet
Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi
Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer
Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin
Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup
Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan
Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993