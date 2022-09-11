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Kayra Aleyna Zabcı Alparslan Büyük Selçuklu kadrosunda

Alparslan Büyük Selçuku oyuncusu Kayra Aleyna Zabcı kimdir? sorusunun cevabı 2. sezona merhaba demeye hazırlanan dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. 28. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yine heyacan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon 19 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek. Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu ise merak konusu. Yeni sezonda Kayra Aleyna Zabcı, Barış Arduç’un üstlendiği Sultan Alparslan karakterinin eşi Seferiye Hatun karekterini oynayacak. Peki Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı nereli kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Kayra Zabcı’nın hayatı ve biyografisi:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayra Zabcı kimdir? Kayra Aleyna Zabcı nereli kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kayra Zabcı kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezona bomba gibi giriyor. Alparslan: Büyük Selçuklu 28. Bölüm Fragmanı yayılanmasıyla birlikte dizi hayranları TRT 1 Alparslan dizisinin ne zaman yeni sezona başlayacağını merak ediyordu. Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon 19 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları da dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor.

Kuruluş Osman’da Osman Bey rolünü canlandıran Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in (Akça Hatun) diziden ayrılması nedeniyle yeni sezonda Akça Hatun’un yerine kimin geleceği bir hayli gündem olmuştu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen’in yerini dolduracak isim Kayra Aleyna Zabcı. Peki Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı nereli kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Kayra Zabcı’nın hayatı ve biyografisi:

Alparslan Büyük Selçuku oyuncusu Kayra Aleyna Zabcı
Alparslan Büyük Selçuku oyuncusu Kayra Aleyna Zabcı

Kayra Zabcı kimir?

Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Küçük Kıyamet

Harem

Muhteşem Yüzyıl

Aşktan Kaçınılmaz

Hayat Yolunda

Küçük Ağa

Aydamaya

Seddülbahir 32 Saat

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Vatanım Sensin

Gülperi

Doğduğun Ev Kaderindir.

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