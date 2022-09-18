Özgün Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos karekteri kim?
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Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos karekteri kim?

Alparslan Büyük Selçuklu, 19 Eylül’den itibaren her pazartesi 20.00’de TRT 1’de başlıyor. Yeni sezonda yine reytingleri alt üst etmesi beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuku yeni sezon oyuncuları kim? Alparslan Büyük Selçuklu dizisine kimler katıldı? Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos kimdir, Tekfur Grigos karekteri kim?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos rolünü kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos yeni sezon oyuncuları
Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos rolünü kim oynuyor?

Tekfur Grigor Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Bursa tekfuru olarak yer alacak. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Tekfur Grigor çok zeki ve çok tehlikeli bir adamdır. Alparslan: Büyük Selçuklu Tekfur Grigor karakterini kimin oynadığı ise izleyiciler tarafından merak konusu.

Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Grigos karekterini oynayan kim?

Alparslan: Büyük Selçuklu Tekfur Grigor karakterine Serhat Tutumluer oynayacak. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Tekfur Grigor’u Serhat Tutumluer kimdir, nereli kaç yaşında? Serhat Tutumluer hangi dizilerde oynadı?

Serhat Tutumluer
Serhat Tutumluer

Serhat Tutumluer Kimdir?

Serhat Tutumluer 29 Haziran 1972 Eskişehir doğumludur ve 50 yaşının içindedir. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yılarca sahnede yer alan Serhat Tutumluer şuanda Talimhane Tiyatrosu’nda çalışmaktadır. Son olarak Hercai dizisinde yer alan Serhat Tutulumluer Bir Umut Yeter ve Vatanım Sensin dizilerinde de önemli yükselişler yaşamıştır.

Serhat Tutulumluer hangi dizilerde oynadı?

Yer aldığı diziler: Alparslan: Büyük Selçuklu (Tekfur Grigor, TRT 1, 2022), Hercai (Hazar Şadoğlu, Atv, 2019), Umut Işığım (Kenan Akar, Kanal D, 2018), Oyunbozan

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