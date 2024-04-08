"Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Nisan ayı evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her ay yatırılıyor. Peki Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Nisan ayı evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı?

2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı her 6 ayda bir kere olmak üzere memur zammı ile artıyor. Son olarak evde bakım aylığı Ocak 2024 itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya çıktı.





EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek 8 Nisan Pazartesi günü toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.





EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN 561 BİN VATANDAŞ VAR

Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek 8 Nisan'da hesaplara yatırıyoruz. Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4.2 milyar TL ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.





SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.





E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI