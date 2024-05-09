2024’ün trafik cezaları belli oldu. Yeni yılda uygulanan trafik cezaları, sürücülerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Trafik cezalarına gelen zam oranları netleşti. 2024 trafik cezaları ne kadar? Alkollü araç kullanma, radar, kırmızı ışık, park cezaları ve tüm detaylar haberimizde…