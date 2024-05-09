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Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı ne kadar?

Zorunlu trafik sigortasında prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak belirleniyor. Trafik sigortasında haziran ayı azami prim artış oranı da belli oldu. Peki Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı ne kadar? Zorunlu trafik sigortasında prim artışı nasıl hesaplanıyor?

15:54 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:03 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trafik sigortasında haziran ayı azami prim artış oranı ne kadar oldu?
Trafik sigortasında haziran ayı azami prim artış oranı ne kadar oldu?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında Haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi.

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı ne kadar?

SEDDK, "2023/31 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımlandı.

Genelgede, 14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primlerin, 2024 yılı Haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanacağı belirtildi.

Zorunlu trafik sigortasında prim artışı nasıl hesaplanıyor?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını devreye aldı.

Zorunlu trafik sigortasında prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.



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