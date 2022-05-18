19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında perşembe gününe denk geliyor. Bununla beraber en çok sorulan ve merak edilen konuların başında 19 Mayıs perşembe günü eczanelerin açık olup olmayacağı. Eczane ve sağlık ocakları dini ve milli bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları ile beraber kapalı durumda bulunuyor ve nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte detaylar...

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