​19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs tarihinde eczanelerin açıp olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Eczane ve sağlık ocakları dini ve milli bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları ile beraber kapalı durumda bulunuyor ve nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayram olmasından dolayı eczaneler kapalı olacak. İşte detaylar...
Sağlık ocakları 19 Mayıs'ta açık mı?
- 19 Mayıs'ta sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.