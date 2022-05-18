Özgün 19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı?
ÖZGÜN HABERLER

19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında perşembe gününe denk geliyor. Bununla beraber en çok sorulan ve merak edilen konuların başında 19 Mayıs perşembe günü eczanelerin açık olup olmayacağı. Eczane ve sağlık ocakları dini ve milli bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları ile beraber kapalı durumda bulunuyor ve nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayısta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte detaylar
​19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs tarihinde eczanelerin açıp olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Eczane ve sağlık ocakları dini ve milli bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları ile beraber kapalı durumda bulunuyor ve nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayram olmasından dolayı eczaneler kapalı olacak. İşte detaylar...

Sağlık ocakları 19 Mayıs'ta açık mı?

  • 19 Mayıs'ta sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

19 Mayıs tatil mi: 19 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi?
ÖZGÜN
19 Mayıs tatil mi: 19 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi?
Bırakın atlar yesin

'Bırakın atlar yesin'

Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı: Tartışmanın fitilini ateşledi.
Burada yolculuk yapmak cesaret ister

Burada yolculuk
yapmak cesaret ister

Zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi.
Hesabını verecekler

'Hesabını verecekler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişilik haklarına saldırı siyasetin değil hukukun konusudur.

​'Geliyor, geliyor' diyerek çığlık çığlığa kaydettiler.

​CHP Atatürk Havalimanı'na ağaç dikilmemesi için gerilimi tırmandıyor.

Üyelik başvurularını NATO Genel Sekreteri'ne teslim ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.