Özgün AGİ zammı ne kadar olacak? 2022 AGİ ne kadar artacak?
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AGİ zammı ne kadar olacak? 2022 AGİ ne kadar artacak?

Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla 2022 AGİ zammını da netleşecek. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişen Asgari Geçim İndirimi'nin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki 2022 AGİ ne kadar? AGİ belli oldu mu? Evli, bekar, çocuklu için AGİ (Asgari geçim indirimi) ne kadar, kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AGİ zammı ne kadar olacak? 2022 AGİ ne kadar artacak?
agi 2022

Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve detaylar...

2022 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başladı. Üç toplantıda ortak bir karar çıkmamasının ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi.

Genel beklenti asgari ücreti 3 bin 500 liraya çıkması yönünde. Ancak resmi karar bu toplantılar sonrasında verilecek. Bu da yüzde 25’e yakın bir artış geleceği anlamında.

2022 AGİ NE KADAR?

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

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