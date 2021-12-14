AGİ zammı ne kadar olacak? 2022 AGİ ne kadar artacak? Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla 2022 AGİ zammını da netleşecek. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişen Asgari Geçim İndirimi'nin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki 2022 AGİ ne kadar? AGİ belli oldu mu? Evli, bekar, çocuklu için AGİ (Asgari geçim indirimi) ne kadar, kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

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