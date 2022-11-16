2022 Dünya Kupası C grubu hangi ülkeler var?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü. 2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu. Peki

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2022 Dünya Kupası C Grubu takımları hangileri?

Dünya Kupası C Grubu takımları şunları:

Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Polonya

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Polonya Milli Takımı, tarihinde 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda yer alan Polonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Ocak ayından bu yana eski Polonyalı kaleci Czeslaw Michniewicz'in çalıştırdığı Polonya, Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, Arnavutluk, Macaristan, Andorra ve San Marino ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Polonya, I Grubu'nda İngiltere'nin ardından ikinci olarak play-off oynama hakkı kazandı.

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Play-off yarı finalindeki rakibi Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle men edilmesinin ardından maç yapmadan finale çıkan Polonya, İsveç'i 2-0 yenerek Katar biletini aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 30 kez havalandırırken, kalesinde 11 gole izin veren Polonya, grupta şu sonuçlarla aldı:

Macaristan-Polonya: 3-3 Polonya-Andorra: 3-0 İngiltere-Polonya: 2-1 Polonya-Arnavutluk: 4-1 San Marino-Polonya: 1-7 Polonya-İngiltere: 1-1 Polonya-San Marino: 5-0 Arnavutluk-Polonya: 0-1 Andorra-Polonya: 1-4 Polonya-Macaristan: 1-2

Michniewicz, sadece 8 maça çıktı

Teknik direktör Paulo Sousa'nın Flamengo'ya gitmesinin ardından ocak ayında milli takımın başına geçen Czeslaw Michniewicz, Katar öncesi 8 maçta görev yapabildi.

52 yaşındaki Michniewicz, Polonya ile çıktığı maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Gözler Lewandowski'de olacak

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Polonya'nın Katar'da en güvendiği isim şüphesiz bu yaz Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski olacak.

Attığı 8 golle milli takımının play-off'lara kalmasında önemli rol oynayan 34 yaşındaki futbolcu, İsveç karşısında da ilk golü atarak turun kapısını araladı.

FIFA dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Polonya'nın kadrosunda ayrıca Juventuslu Arkadiusz Milik, Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek, Napolili Piotr Zielinski gibi etkili isimler bulunuyor.

Polonya Dünya Kupası geçmişi

Dünya Kupası'na daha önce 8 kez katılan Polonya Milli Takımı, en büyük başarısını 1974 ve 1982'de üçüncü olarak elde etti.

Katıldığı son üç turnuvada gruplardan çıkamayan Polonya, kupa tarihinde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 13'ünde ise mağlup oldu. Rakip fileleri 46 kez havalandıran Polonya, kalesinde ise 45 gol gördü.

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Polonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1938 - İlk tur

1974 - Üçüncülük

1978 - İkinci tur

1982 - Üçüncülük

1986 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Dünya Kupası C Grubu Arjantin Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 13.00): Meksika-Polonya (Stat 974) 26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-Arjantin (Stat 974)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Meksika

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı, Arjantin, Suudi Arabistan ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

Grupta ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Meksika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü 2019 yılından bu yana Gerardo Martino'nun yaptığı Meksika, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde averajla ikinci olarak Katar vizesi aldı.

Kanada, ABD, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (28) sahip olduğu Kanada ile zirveyi paylaşan Meksika, üst üste 8. kez finallere gitmeye hak kazandı.

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Meksika, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

Meksika-Jamaika: 2-1 Kosta Rika-Meksika: 0-1 Panama-Meksika: 1-1 Meksika-Kanada: 1-1 Meksika-Honduras: 3-0 El Salvador-Meksika: 0-2 ABD-Meksika: 2-0 Kanada-Meksika: 2-1 Jamaika-Meksika: 1-2 Meksika-Kosta Rika: 0-0 Meksika-Panama: 1-0 Meksika-ABD: 0-0 Honduras-Meksika: 0-1 Meksika-El Salvador: 2-0

Duran toplarda sıkıntı yaşıyorlar

Dünya Kupası tarihinde 7 kez gruplarda, 7 kez de son 16 turunda elenen Meksika Milli Takımı, Kolombiya ile oynadıkları ve ilk yarım saatte 2-0 öne geçmelerine karşın 3-2 yenildikleri maçın ardından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Duran toplara karşı milli takımın zaafının 'tarihsel' olduğunu savunan teknik direktör Martino, geçmişte olduğu gibi Meksika'nın turnuvada farklı bir motivasyonla oynayacağına inanıyor.

Paraguay'ı Güney Afrika 2010'da çeyrek finale kadar çıkaran 59 yaşındaki Martino'nun deneyimlerinin Meksika'ya avantaj sağlayacağına inananların sayısı az değil.

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Yıldızlar sakat, Avrupa'dakiler yeterli süre bulamıyor

Takımın yıldızlarından Wolverhamptonlı Raul Jimenez ile Sevillalı Jesus Corona'nın sakatlıklarının kupa başlayana kadar geçmesini umut eden Meksika için kariyerini Avrupa'da sürdüren Hirving Lozano'nun Napoli'de, Jorge Sanchez'in de Ajax'ta her zaman sağlıklı dakikalar bulamaması ayrı bir handikap oluşturuyor.

Real Betis'ten Sporting Braga'ya kiralanan kanat oyuncusu Diego Lainez de hızı ve mücadeleci kimliğiyle Martino'nun güvendiği isimler arasında.

Milli takım oyuncularının yarısından fazlası yerel ligde kariyerini sürdürüyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda oynayacak Real Betisli Andres Guardado ile dördüncü Dünya Kupası deneyimine hazırlanan Monterreyli Hector Moreno, milli takıma tecrübesiyle liderlik edecek.

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Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 57 maç yapan Meksika, bu maçlardan 16'sını kazandı, 14'ünden beraberlikle, 27'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2018'de katılan Meksika, kupa tarihi boyunca 60 gol attı, kalesinde 98 gol gördü.

En büyük başarısı 1970 ve 1986'da çeyrek finale çıkarak yakalayan Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2018 - İkinci tur

Dünya Kupası C Grubu Meksika Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 19.00): Meksika-Polonya (Stat 974) 26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika (Lusail Iconic Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)

Dünya Kupası C Grubu: Suudi Arabistan

Arjantin, Meksika ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

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2012'de Zambia, 2015'te de Fildişi Sahilleri ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak iki farklı ülkeyle kupa kazanan ilk teknik adam olarak tarihi geçen Fransız Herve Renard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Özbekistan, Filistin, Singapur ve Yemen'in bulunduğu D Grubu'nda, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitiren Suudi Arabistan, 3. tura yükseldi.

3. turda Japonya, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile B Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle yine lider olarak Katar'a gitme hakkını elde etti.

"Yeşil Şahinler" lakaplı Suudi Arabistan, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

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2. tur

Yemen-Suudi Arabistan: 2-2

Suudi Arabistan-Singapur: 3-0

Filistin-Suudi Arabistan: 0-0

Özbekistan-Suudi Arabistan: 2-3

Suudi Arabistan-Filistin: 5-0

Suudi Arabistan-Yemen: 3-0

Singapur-Suudi Arabistan: 0-3

Suudi Arabistan-Özbekistan: 3-0

3. tur

Suudi Arabistan-Vietnam: 3-1

Umman-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Japonya: 1-0

Suudi Arabistan-Çin: 2-1

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Umman: 1-0

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Çin-Suudi Arabistan: 1-1

Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0

Takımın kaderini savunma belirleyecek

Katar 2022 öncesinde oynadıkları görece zorlu hazırlık maçlarında Kolombiya ve Venezuela'ya 1-0 yenilen, ABD ile golsüz berabere kalan Suudi Arabistan'da, Lionel Messili Arjantin ve Robert Lewandowskili Polonya ile oynanacak grup maçlarında savunmaya çok iş düşecek.

Komşu Katar'a en rahat ulaşabilecek konumdaki Suudi taraftarların gözü, Asya elemelerinde 7'şer kez rakip fileleri havalandıran Salem Al-Dawsari ve Saleh Al-Shehri'de olacak.

Suudi Arabistan Dünya Kupası geçmişi

Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. 1930 ile 1974 yılları arasındaki turnuvalarda yer almayan takım, 1994'e kadar da elemeleri geçemedi.

ABD 1994'te, Hollanda'ya karşı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Fuad Enver, Fas'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada ise takımına turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. Son maçında da Belçika'yı mağlup eden Suudi Arabistan, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Fakat son 16 karşılaşmasında İsveç'e 3-1 yenilerek elendi.

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Dünya kupalarında 16 maç yapan Suudi Arabistan, bunlardan 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 11'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Rusya 2018'de de mücadele eden takım, Dünya Kupası tarihi boyunca 11 gol attı, kalesinde 39 gol gördü.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Suudi Arabistan Dünya Kupası Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 13.00): Arjantin-Suudi Arabistan (Lusail Iconic Stadı) 26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)

Dünya Kupası C Grubu maç fikstürü

22 Kasım Salı

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu) 19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

26 Kasım Cumartesi

16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu) 22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

30 Kasım Çarşamba

22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu) 22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

ÖZGÜN Dünya Kupası A Grubu takımları