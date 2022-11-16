2022 Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan ülkeler

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek. Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak. 13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarını izleyeceğiz. Üçüncülük maçından bir gün sonra, 18 Aralık'ta sıra milyarları ekran başına kilitleyecek finale gelecek.

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda hangi takımlar var?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda, İngiltere, İran, ABD ve Galler mücadele edecek.

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bu sezon Türkiye'de forma giyen 19 oyuncu yer alacak. Katar'a 5 futbolcu gönderen Galatasaray, kupada en fazla oyuncuyla temsil edilen Türk takımı oldu. İşte Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler

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Bu sezon Süper Lig'de forma giyen ve 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak isimler şöyle:

Uruguay: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray), Maxi Gomez (Trabzonspor), Hollanda: Wout Weghorst (Beşiktaş). İsviçre: Haris Seferovic (Galatasaray). Kamerun: Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş). Fas: Romain Saiss (Beşiktaş). Belçika: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (Fenerbahçe). ABD: Haji Wright (Antalyaspor). Senegal: Famara Diedhiou (Alanyaspor). Kosta Rika: Francisco Calvo (Konyaspor). Kanada: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Samuel Adekugbe (Hatayspor). Danimarka: Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray). İran: Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor). Ekvador: Enner Valencia (Fenerbahçe).

Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülke milli takımları, Brezilya-İsveç, Almanya-Arjantin ve Almanya-Yugoslavya/Sırbistan oldu.

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılma başarısı gösteren Brezilya ile kupalarda 12 kez boy gösteren İsveç, bugüne dek 7 kez birbirleriyle karşılaştı.

Almanya ise Arjantin ve Yugoslavya/Sırbistan ile kupa tarihinde 7'şer kez karşı karşıya geldi.

Brezilya, İsveç'e üstünlük kurdu

"Sambacılar", İsveç karşısında çıktığı 7 maçın 5'ini kazandı. İsveç'in galibiyet yüzü göremediği eşleşmede 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Brezilya, bu maçlarda 21 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

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İki ekip, 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve iki kez de 1994 Dünya Kupası'nda karşılaştı. 1958'de finalde karşılaşan iki ülkenin maçını Brezilya 5-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tarafların oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kupa Maç Sonuç

1938 Brezilya-İsveç 4-2

1950 Brezilya-İsveç 7-1

1958 Brezilya-İsveç 5-2

1978 Brezilya-İsveç 1-1

1990 Brezilya-İsveç 2-1

1994 Brezilya-İsveç 1-1

1994 Brezilya-İsveç 1-0



