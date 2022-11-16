Dünya Kupası A Grubu takımları

2022 Dünya Kupası 20 Kasım’da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Peki, A Grubu’nda hangi takımlar var?

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman?

2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

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Dünya Kupası A Grubu takımlar hangileri?

2022 Dünya Kupası A grubunda Katar, Ekvator, Senegal ve Hollanda yer almakta.

Dünya Kupası A Grubu maçları ne zaman? (Dünya Kupası A Grubu fikstür)

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:

20 Kasım Pazar

19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

21 Kasım Pazartesi

19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

25 Kasım Cuma

16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

29 Kasım Salı

18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

Dünya Kupası A Grubu