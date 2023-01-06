2022’nin en çok kazanan futbolcuları kim? 2022 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı. Listede PSG, Liverpool, Manchester City ve Real Madrid gibi dünya devlerinde oynayan futbolcular yer alıyor. İlk 2’de ise Dünya Kupası’nda final oynayan 2 yıldız isim yer alıyor. Peki 2022’ de en çok kazanan futbolcular kimler? İşte liste.

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