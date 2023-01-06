2022’nin en çok kazanan futbolcuları kim?

2022’nin en çok kazanç elde eden futbolcular açıklandı. Listede Fransa’nın PSG takımından 3 yıldız bulunuyor.
2022’NİN EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCUSU
1- Kylian Mbappe - 128 milyon dolar
2- Lionel Messi - 120 milyon dolar
3- Cristiano Ronaldo - 100 milyon dolar
4- Neymar - 87 milyon dolar
5- Muhammed Salah - 53 milyon dolar
6- Erling Haaland - 39 milyon dolar
7- Robert Lewandowski - 35 milyon dolar
8- Eden Hazard - 31 milyon dolar
9- Andreas Inıesta - 30 milyon dolar
10- Kevin De Bruyne - 29 milyon dolar