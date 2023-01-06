Özgün 2022nin en çok kazanan futbolcuları kim?
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2022’nin en çok kazanan futbolcuları kim?

2022 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı. Listede PSG, Liverpool, Manchester City ve Real Madrid gibi dünya devlerinde oynayan futbolcular yer alıyor. İlk 2’de ise Dünya Kupası’nda final oynayan 2 yıldız isim yer alıyor. Peki 2022’ de en çok kazanan futbolcular kimler? İşte liste.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022’nin en çok kazanan futbolcuları kim?
2022’nin en çok kazanan futbolcuları

2022’nin en çok kazanç elde eden futbolcular açıklandı. Listede Fransa’nın PSG takımından 3 yıldız bulunuyor.

2022’NİN EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCUSU

1- Kylian Mbappe - 128 milyon dolar

2- Lionel Messi - 120 milyon dolar

3- Cristiano Ronaldo - 100 milyon dolar

4- Neymar - 87 milyon dolar

5- Muhammed Salah - 53 milyon dolar

6- Erling Haaland - 39 milyon dolar

7- Robert Lewandowski - 35 milyon dolar

8- Eden Hazard - 31 milyon dolar

9- Andreas Inıesta - 30 milyon dolar

10- Kevin De Bruyne - 29 milyon dolar

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