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Ronaldo yabancı kontenjanına takıldı

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun yabancı kontenjanın dolu olması sebebiyle yeni takımının formasını henüz giyemeyeceği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo Al Nassrın bu akşamki maçında forma giyebilecek mi?
Ronaldo, Suudi Arabistan'da büyük ilgi görüyor.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımının bu akşam Al Tai ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek.

Portekizli yıldızın ülkedeki yabancı kontenjanına takıldığı öğrenildi.

Al Nassr Kulübü'nün Portekizli yıldızı oynatabilmek için takımdaki yabancı oyuncularından birinin sözleşmesini feshetmesi gerektiği bildirildi.

Tüm dünya Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçını merakla beklerken Al Nassr'ın konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

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