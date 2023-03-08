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2023 seçimi cumhurbaşkanı adayları isim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Seçim kararı 10 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlanacak ve böylelikle takvim işlemeye başlayacak. Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, Millet İttifakı’nın adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Başka partilerin yanında bağımsız cumhurbaşkanı adayları da bu seçimde yarışacak. Daha bir çok isim de Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Peki 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kimler? İşte seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları.

16:08 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 seçimi cumhurbaşkanı adayları

2023 seçimi cumhurbaşkanı adayları

2023 seçimine sayılı günler kaldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'a işaret ederek, "14 Mayıs tarihinde seçimin yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Seçim sürecindeki gündemimiz de deprem olacak. Cuma günü alacağımız kararla süreci başlatıyoruz" dedi.

2023 seçimi cumhurbaşkanı adayları

2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." diyerek 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayını olduğunu açıklamıştı. Cumhur İttifakı’ ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayının
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olacağını söylemişti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce rest çekip sonra 'Noter Masası'na geri dönmesinin ardından adaylarını açıkladı. Bugüne kadar defalarda toplanan 6’lı masa 2023 Cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
’ndan yana kullandı.
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi genel başkanı
3 Mart 2023'te Yeniden Refah Partisi'nin resmî sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada,
Fatih Erbakan
'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtildi.
Memleket Partisi lideri ve bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Zafer Partisi lideri
Ümit Özdağ
, öncelikli tercihleri olan Mansur Yavaş'ın aday olmaması durumunda İnce'yi destekleyeceklerini açıkladı.
Yenilik Partisi lideri
Öztürk Yılmaz
, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından kendi adaylığını açıkladı.
Eski Genç Parti lideri ve iş insanı
Cem Uzan
, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Serdar Savaş, 7 Temmuz 2020'de bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Eski MHP milletvekili
Sinan Oğan
, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kendisinin de bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı.
Hukukçu
Ömer Lütfü Avşar
, düzenlediği basın toplantısıyla 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek seçimde partisiz aday adayı olduğunu ilan etti.

YSK 2023 seçim takvimi nasıl işleyecek?

  1. 14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Gözler 10 Mart'a çevrildi. Seçimin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanınca süreç resmen başlayacak. O gün YSK toplanacak. YSK, seçimlerin ilk turunun 14 Mayıs, ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılması kararını alıp seçim takvimini ilan edecek.
  2. Kamudan istifalar, yenileme kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile başlıyor. Ve 7 gün süre verilecek. 17 Mart'a kadar süre tanınacak. 11-17 Mart tarihleri arasında ise ittifak protokollerinin YSK'ya teslim süresi verilecek ve yine bu tarihlerde cumhurbaşkanı adayları müracaatları alınacak. Milletvekilliği listelerinin veriliş tarihi 6 Nisan ile 10 Nisan tarihleri arasında olması planlanıyor. 8 Nisan Cumartesi ise cumhurbaşkanı aday listeleri YSK'ya teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı olma şartları

Kimler Cumhurbaşkanı olur?

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanı adayı olma şartı nedir?

  • Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
  • Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
  • Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
  • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri neler?

  1. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
  2. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
  3. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
  4. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
  5. Kanunları yayımlar.
  6. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
  7. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
  8. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
  9. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
  10. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
  11. Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
  12. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
  13. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
  14. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
  15. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
  16. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
  17. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
  18. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
  19. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
  20. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Millet İttifakı sonunda cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar kıldı. Seçim takvimi işlerken, anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#2023 seçimleri
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#kemal kılıçdaroğlu
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2023 seçimi cumhurbaşkanı adayları isim listesi
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