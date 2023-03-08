Kamudan istifalar, yenileme kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile başlıyor. Ve 7 gün süre verilecek. 17 Mart'a kadar süre tanınacak. 11-17 Mart tarihleri arasında ise ittifak protokollerinin YSK'ya teslim süresi verilecek ve yine bu tarihlerde cumhurbaşkanı adayları müracaatları alınacak. Milletvekilliği listelerinin veriliş tarihi 6 Nisan ile 10 Nisan tarihleri arasında olması planlanıyor. 8 Nisan Cumartesi ise cumhurbaşkanı aday listeleri YSK'ya teslim edilecek.