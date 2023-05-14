14 Mayıs 2023 Türkiye

sonuçları, Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve

belli oluyor. Ankara Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli oluyor. Ankara AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. Ankara 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında