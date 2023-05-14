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Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.

13:21 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankara seçim sonuçları

Ankara seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Türkiye
sonuçları, Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve
belli oluyor. Ankara Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli oluyor. Ankara AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. Ankara 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında
ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışmakta. Ankara'da hangi cumhurbaşkanı adayı kazandı, hangi ittifak ve hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Son dakika seçim haberleri, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu ve Ankara oy oranı CANLI takip."

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Ankara Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs
ile 28. dönem
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Jülide Sarıeroğlu

Murat Alparslan

Zehranur Aydemir

Mustafa Hasgül

Ebru Kurban Yaldız

Muhammed Abdullah Özer

Osman Karaaslan

Hasan Erçelebi

Eyüp Gökhan Özekin

Edibe Sinem Ersoy

İlhami Teke

Muhammet Tarık Kuyrukcu

AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

ABDULVAHAP ŞAHİN

CİHAN ANKARA

EJDER ONURSAL

SERVET TÜRKAYIK

BURCU GÖKALP

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GAMZE TAŞÇIER

DENİZ DEMİR

OKAN KONURALP

SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)

DENİZ ÇAKIR

KEMAL AKKURT

AYSUN PALALI KÖKTAŞ

ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

HÜSEYİN CAN GÜNER

AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

ARMAĞAN ERDOĞAN

CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT EMİR

SEMRA DİNÇER

İREM YAMAN

ORKUN KANBER

ALİRIZA ERBAY

ERDAL KİZİROĞLU

ÖZKAN OKTAN

FUNDA CENGİZ

EROL TOSUN

NURSEL ÖCAL

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

AHMET ERSEN ÖZSOY

MEHMET AKYÜREK

MEHTAP YÜCEL

MEMET YULA

ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI

ÖMER YILMAZ

ELMAS KÜBRA KARACA

HASAN CEM YILMAZ

İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY AYDIN

AHMET EŞREF FAKIBABA

KEVSER OFLUOĞLU

YETKİN ÖZTÜRK

MİNE BAŞ

BURÇİN ÇİÇEK

METEHAN ERDEM

OSMAN TOPAL

ONUR HONDOROĞLU

ECE ÖZEN AKAN

AHMET ALTIPARMAK

AHMET ERENOĞLU

MUHAMMET ECEL

İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADNAN BEKER

SEDAT AKSAKALLI

UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

FATMA ÖZKAN

MUHARREM BEŞİR

RAMAZAN DEĞERLİ

ERDOĞAN YILDIRIM

FATMA GÜLÜMSER BİROL

NADİR ÇETİNKAYA

ÖZCAN DAĞGEÇ

ELMAS YAĞMUR

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT KARAKAYA

ÖNDER KAHVECİ

EYYÜP YILDIZ

İBRAHİM ÇİFTÇİ

OĞUZ YILMAZ

LEVENT ÇAĞLANCI

ŞENİZ SEZGİN

YİĞİT YILMAZ

SULTAN POLAT

FUNDA GÜLERER

MURAT KARAKURT

AHMET KARAGÖZ

ADNAN YİRİK

MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SADİR DURMAZ

ÖZGÜR BAYRAKTAR

NEVİN TAŞLIÇAY

AHMET SELİM YURDAKUL

CENGİZ ŞAHİN

TARKAN TOPER

EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

İLKAY UYAR KABA

ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

YUSUF TANIK

LEVENT UĞURLU

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR YILDIRIM

ERKAN HABERAL

SEÇKİN ODABAŞI

FATİH ÇETİNKAYA

ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

HAYRİYE AYDIN

ERDİNÇ ÖLMEZ

YAŞAR YUKARIKIR

BAHRİ BATUHAN KURBAN

HÜSEYİN YILMAZ

UĞUR SADIK

ÖZNUR ÖZEN

2018 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Ankara cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları

Ankara milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Ankara oy oranı % 53,5 olurken, AK Parti 20, MHP 5 milletvekili çıkardı. Ankara’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,7’siniü aldı ve CHP 10, İYİ Parti 5 milletvekili çıkardı. HDP ise 1 milletvekili çıkardı.

2018 Ankara'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 40,4
  2. CHP % 26,1
  3. MHP % 13,1
  4. İYİ Parti % 12,1
  5. HDP % 6,4

2019 Ankara yerel seçim sonuçları

Ankara yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş oyların % 50,93’ünü alırken, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ise oyların % 47,12’sini aldı.

2019 Ankara İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 41,01
  2. CHP % 37,87
  3. İYİ Parti % 7,23
  4. MHP % 7,13
  5. DP % 1,76
  6. BBP % 2,10

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Bala

Çankaya

Elmadağ

Evren

Gölbaşı

Haymana

Mamak

Polatlı

Şereflikoçhisar

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Akyurt

Altındağ

Çamlıdere

Çubuk

Güdül

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Pursaklar

ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Ayaş

Beypazarı

Etimesgut

Nallıhan

Sincan

Yenimahalle

Ankara hakkında bilgiler

Ankara, Türkiye'nin 81 ilinden biridir ve aynı zamanda Türkiye'nin başkentidir. Coğrafi olarak Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yaklaşık 25.600 km²'lik bir alanı kaplar ve nüfusu 2021 yılı itibarıyla 5,6 milyondur.

Ankara, tarihi ve kültürel açıdan da oldukça zengin bir şehirdir. Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. Şehirde yer alan Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yapılmış büyük bir anıt-mezardır ve Türkiye'nin en önemli simgelerinden biridir.

Ankara, Türkiye'nin sanayi, ticaret, kültür, turizm ve eğitim alanlarında da önemli bir merkezdir. Başkent, ülkenin siyasi, idari ve ekonomik yönetiminde büyük bir rol oynamaktadır. Üniversiteler, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve tiyatrolar gibi pek çok kültürel ve eğitim kurumu da şehirde bulunmaktadır.

Ankara'nın ilçeleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan, Polatlı, Pursaklar ve Kahramankazan gibi ilçeler yer almaktadır. Ankara, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve pek çok alanda ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları sorgulanıyor. 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullanıyor. Milyonlarca seçmen, Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. 2023 seçimleri için İstanbul’da 11.350.969 seçmen 30.803 sandıkta oy kullanacak. İstanbul 98 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul ittifak seçim sonuçları Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.

İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.

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