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Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

16:57 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt dışı seçim sonuçlar

Yurt dışı seçim sonuçlar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel
i
kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları
Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli
ve
Dereköy
​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Almanya'da nerede oy kullanılıyor?

Türkiye'nin, Almanya'da
Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih
ve
Nürnberg
kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor. Bu kentlerin yanı sıra, Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da da ilave sandıklar kuruldu.

Danimarka’da nerede oy kullanılıyor?

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmeti verdiği binada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 9 Mayıs'a dek Kopenhag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Kopenhag'a 300 kilometre uzaklıktaki
Aarhus
kentinde de 29 Nisan'da sandık kurulacak. Burada oy kullanma işlemi 1 Mayıs'ta son buldu.

Fransa’da nerede, hangi şehirde oy kullanılacak?

Fransa'nın 6 kentinde de oy verme işlemlerine başlandı. Fransa'daki Türkler,
Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo
kentlerindeki sandık merkezinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlarken bu kentlerdeki Türk seçmen, ilk turda 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.
Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse,
Clermont-Ferra
nd ve
Ingre
kentlerinde 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oy kullandı. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

2023 seçimleri yurt dışı seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımına geçilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte de hem yurt içi hem de yurt dışı
anlık olarak takip edilecek.

2018 Yurtdışı oyları: Hangi ülkede kim kazandı, kim kaybetti?

24 Haziran 2018 seçimleri için 7-19 Haziran arasında yurt dışında kayıtlı üç milyon seçmenin sadece 1 buçuk milyonu yurt dışı temsilciliklerine ve gümrüklere giderek oy kullandı. Seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.

2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları adayların oy dağılımı

  • 24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 Haziran 2018 Almanya seçim sonuçları

  • Recep Tayyip Erdoğan % 64,8
  • Muharrem İnce % 21,9
  • Selahattin Demirtaş % 10

24 Haziran 2018 Fransa seçim sonuçları

  • Recep Tayyip Erdoğan % 63,7
  • Selahattin Demirtaş % 19,3
  • Muharrem İnce % 14,8

24 Haziran 2018 İsveç seçim sonuçları

  • Recep Tayyip Erdoğan % 44,6
  • Selahattin Demirtaş % 30,7
  • Muharrem İnce % 21

24 Haziran 2018 Norveç seçim sonuçları

  • Recep Tayyip Erdoğan % 56,2
  • Muharrem İnce % 24
  • Selahattin Demirtaş % 15

24 Haziran 2018 Avustralya seçim sonuçları

  • Recep Tayyip Erdoğan % 45,3
  • Muharrem İnce % 41,9
  • Selahattin Demirtaş % 8,1

24 Haziran 2018 Yurt dışı seçim sonuçları Dünya geneli

Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Balıkesir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Balıkesir, Meclis’e 9 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Balıkesir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Balıkesir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Balıkesir seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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