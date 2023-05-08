24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.