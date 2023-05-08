Yurt dışı seçim sonuçlar
Almanya'da nerede oy kullanılıyor?
Danimarka’da nerede oy kullanılıyor?
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmeti verdiği binada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.
Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 9 Mayıs'a dek Kopenhag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.
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2018 Yurtdışı oyları: Hangi ülkede kim kazandı, kim kaybetti?
24 Haziran 2018 seçimleri için 7-19 Haziran arasında yurt dışında kayıtlı üç milyon seçmenin sadece 1 buçuk milyonu yurt dışı temsilciliklerine ve gümrüklere giderek oy kullandı. Seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.
2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları adayların oy dağılımı
- 24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.
24 Haziran 2018 Almanya seçim sonuçları
- Recep Tayyip Erdoğan % 64,8
- Muharrem İnce % 21,9
- Selahattin Demirtaş % 10
24 Haziran 2018 Fransa seçim sonuçları
- Recep Tayyip Erdoğan % 63,7
- Selahattin Demirtaş % 19,3
- Muharrem İnce % 14,8
24 Haziran 2018 İsveç seçim sonuçları
- Recep Tayyip Erdoğan % 44,6
- Selahattin Demirtaş % 30,7
- Muharrem İnce % 21
24 Haziran 2018 Norveç seçim sonuçları
- Recep Tayyip Erdoğan % 56,2
- Muharrem İnce % 24
- Selahattin Demirtaş % 15
24 Haziran 2018 Avustralya seçim sonuçları
- Recep Tayyip Erdoğan % 45,3
- Muharrem İnce % 41,9
- Selahattin Demirtaş % 8,1