İstanbul'da bugün hangi kamu personelleri izinli? 25 Ocak izinli sayılan kamu personelleri kimler?

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Ankara’da yapılan, içinde bilim ve sanat eğitim merkezleri bulunan Aziz Sancar Kampüsü şubat ortasında açılıyor. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Aziz Sancar da açılışa katılmak için Türkiye’de olacak. Sancar, “Bu benim için bir bilim insanı ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır” dedi.