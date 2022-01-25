İstanbul'da bugün hangi kamu personelleri izinli? 25 Ocak izinli sayılan kamu personelleri kimler?

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütleleri İstanbul'a yoğun miktarda kar bırakmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının 25 Ocak Salı günü de devam edeceği belirtildi.
Hissedilen sıcaklığın ise gece saatlerinde -2 derecelere düşmesi beklenirken aralıklarla kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek.
Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır pic.twitter.com/3CsxXBUOXc
Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır pic.twitter.com/3CsxXBUOXc— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022