Özgün İstanbulda bugün hangi kamu personelleri izinli? 25 Ocak izinli sayılan kamu personelleri kimler?
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İstanbul'da bugün hangi kamu personelleri izinli? 25 Ocak izinli sayılan kamu personelleri kimler?

İstanbul'da 25 Ocak Salı günü yoğun kar yağının etkisi ile bazı kamu personelleri izinli sayıldı. İstanbul'da Silivri'den giriş yapan kar yağışı birçok ilçede yolların kapanmasına kadar ulaşım sorunu ortaya çıkarırken kamu kurumları ve birçok işyerinde çalışanların idari izinli sayılacağı bildirildi. Kamu personelleri 25 Ocak Salı günü hangi görevde yer alan kişilerin izinli olduğunu sorgulamaya başladı. İstanbul Valiliği 3 meslek grubu hariç tüm kamu görevlileri izinli sayılacağını duyurdu. Peki, 25 Ocak Salı günü izinli sayılacak kamu görevlileri kimler? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda bugün hangi kamu personelleri izinli? 25 Ocak izinli sayılan kamu personelleri kimler?
kar

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütleleri İstanbul'a yoğun miktarda kar bırakmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının 25 Ocak Salı günü de devam edeceği belirtildi.

Hissedilen sıcaklığın ise gece saatlerinde -2 derecelere düşmesi beklenirken aralıklarla kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek.

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