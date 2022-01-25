​AFAD vatandaşları uyardı: Dışarı çıkmayın

İstanbul’da Avrupa yakası başta olmak üzere etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. İstanbul’da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili oldu.

AFAD ise zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Yoğun kar nedeniyle Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler, Bahçelievler gibi şehrin merkezi noktalarında da trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Başakşehir, Arnavutköy’de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

İş çıkışı toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yürümek zorunda kalırken, metro istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayıp metro, tramvay, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar ise istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Kar yağışı nedeniyle metrobüs sayısının da az olduğu gözlendi. Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerindeki metrobüs duraklarında bazı araçlar hareket edemez hale geldi.

Vatandaşlar iş çıkışı evlerine gitmek için otobüs, metrobüs ve metro istasyonları önünde izdiham oluşturdu.

İSTANBUL’A GİRİŞLER DURDURULDU

Önceki gün kapanan İstanbul ile Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde gündüz saatlerinde tüm araçlar için trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya’dan İstanbul’a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Kocaeli, Sakarya ve Düzce’den de İstanbul geçişlerine izin verilmedi. Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışların bugün saat 08.00’e kadar durdurulduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

istanbul Havalimanı’nda tüm seferler iptal

İstanbul’da uçak seferleri yapılmadı. Yoğun kar nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda tüm uçak seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları’nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanı yolunda yaşanan kaza nedeniyle trafik durdu. Kar yağışının etkisini artırdığı bölgede yollar açılmaya çalışılıyor.

Türkiye kara teslim

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ile Bingöl-Erzurum yolunda da ulaşım sağlandı. Konya’yı Ankara, Aksaray ve Karaman’a bağlayan yollar trafiğe açılırken, Antalya yönü ulaşıma kapatıldı.

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Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolları da ulaşıma kapatılırken, Sivas-Erzincan yolu tır hariç araç trafiğine açıldı. Bursa-Karacabey yolunda tır trafiğine izin verilmiyor. Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, İstanbul yönünün ardından Ankara istikameti de kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bolu’da mahsur kalan 1200 kişi de misafirhanelere yerleştirildi.

GÜNDEM İstanbul'da otogarlardan çıkışlar yarın 08.00'e kadar durduruldu