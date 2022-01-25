Hayat AFAD vatandaşları uyardı Dışarı çıkmayın
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AFAD vatandaşları uyardı: Dışarı çıkmayın

Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. AFAD, vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. 3 gün daha sürecek yağış İstanbul’da yolları kapatırken, kamu kurumlarında mesailer 15.30’a çekildi. Hava trafiği ise tamamen durdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AFAD vatandaşları uyardı: Dışarı çıkmayın
Tipi şeklindeki kar yağışı İstanbul'da hayatı durdurdu.

İstanbul’da Avrupa yakası başta olmak üzere etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. İstanbul’da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili oldu.

AFAD ise zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Yoğun kar nedeniyle Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler, Bahçelievler gibi şehrin merkezi noktalarında da trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Başakşehir, Arnavutköy’de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

İş çıkışı toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yürümek zorunda kalırken, metro istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayıp metro, tramvay, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar ise istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle metrobüs sayısının da az olduğu gözlendi. Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerindeki metrobüs duraklarında bazı araçlar hareket edemez hale geldi.

Vatandaşlar iş çıkışı evlerine gitmek için otobüs, metrobüs ve metro istasyonları önünde izdiham oluşturdu.
Vatandaşlar iş çıkışı evlerine gitmek için otobüs, metrobüs ve metro istasyonları önünde izdiham oluşturdu.

İSTANBUL’A GİRİŞLER DURDURULDU

Önceki gün kapanan İstanbul ile Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde gündüz saatlerinde tüm araçlar için trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya’dan İstanbul’a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Kocaeli, Sakarya ve Düzce’den de İstanbul geçişlerine izin verilmedi. Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışların bugün saat 08.00’e kadar durdurulduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

istanbul Havalimanı’nda tüm seferler iptal

  • İstanbul’da uçak seferleri yapılmadı. Yoğun kar nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda tüm uçak seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları’nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanı yolunda yaşanan kaza nedeniyle trafik durdu. Kar yağışının etkisini artırdığı bölgede yollar açılmaya çalışılıyor.

Türkiye kara teslim

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ile Bingöl-Erzurum yolunda da ulaşım sağlandı. Konya’yı Ankara, Aksaray ve Karaman’a bağlayan yollar trafiğe açılırken, Antalya yönü ulaşıma kapatıldı.

Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolları da ulaşıma kapatılırken, Sivas-Erzincan yolu tır hariç araç trafiğine açıldı. Bursa-Karacabey yolunda tır trafiğine izin verilmiyor. Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, İstanbul yönünün ardından Ankara istikameti de kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bolu’da mahsur kalan 1200 kişi de misafirhanelere yerleştirildi.

İstanbul'da otogarlardan çıkışlar yarın 08.00'e kadar durduruldu
GÜNDEM
İstanbul'da otogarlardan çıkışlar yarın 08.00'e kadar durduruldu

İstanbul'da kar nedeniyle ulaşım kilitlendi: Trafik durma noktasına gelirken metro ve metrobüslerde izdiham yaşandı
FOTOĞRAF 31
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İstanbul'da, yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.<br>
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur\" şeklinde açıklama yaptı.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” dedi.
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Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. Bazı araçların sürücüleri ise daha fazla ilerleyemeyeceğini fark edince araçlarını yolun kenarına park edip, yürüdü.<br><br>Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa Yakası'ndaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü.
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- Metro ve metrobüs duraklarında izdiham yaşandı<br><br>Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.<br><br>Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı.
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Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.<br><br>D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.<br><br>Otobüs seferlerinde yaşanan aksama ve özel araçlarıyla trafikte ilerleyemeyenlerin eklenmesiyle metrobüs hattında yolcu izdihamı yaşanıyor.<br><br>Vatandaşlar, özellikle Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.
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- Trafik kazaları meydana geldi<br><br>TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.<br><br>Arnavutköy Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.<br><br>Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde rampa aşağı ilerleyen bir kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, korkuluğu aşarak sitenin bahçesine düştü.
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Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı.<br><br>Bakırköy Adliyesinin önündeki İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti.
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İstanbul'da kar nedeniyle ulaşım kilitlendi: Trafik durma noktasına gelirken metro ve metrobüslerde izdiham yaşandı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza bürünürken, ulaşım adeta durdu. Mesaiden çıkan İstanbullular saatlerce aracında mahsur kaldı. Toplu ulaşım kullananlar ise metro ve metrobüs seferlerinin aksaması nedeniyle evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı.


Anadoludan İstanbulaulaşım trafiğe açıldı

Anadolu'dan İstanbul'a
ulaşım trafiğe açıldı

​Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı.
Düzceden İstanbula geçiş izni yok

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