İstanbul'da bugün (25 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu!

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar durduruldu. AVM'lerin kapanış saati değişti. Kente araç girişi büyük oranda durdu. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte İstanbul'da 25 Ocak Salı günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 25 Ocak Salı İstanbul'da hava durumu ne?

İSTANBUL'DA 25 OCAK SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da kar yağışı hızını artırarak devam ediyor.

Meteoroloji kar sinyalini vermişti, megakent haftanın ilk gününde beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbullular hava koşullarının etkisinde kaldı, trafik adeta felç oldu. Evlerine ulaşmak isteyenler buzlanma nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya ve Sakarya'dan girişlerin durdurulduğu İstanbul için AFAD, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütleleri İstanbul'a yoğun miktarda kar bırakmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının 25 Ocak Salı günü de devam edeceği belirtildi.

Hissedilen sıcaklığın ise gece saatlerinde -2 derecelere düşmesi beklenirken aralıklarla kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek.

KAMU PERSONELİNE TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasında bulundu.

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