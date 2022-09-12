Adana Demirspor Trabzonspor maç saati, muhtemel 11

Adana Demirspor Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 6. sırada yer alıyor. Geçen hafta ligde Ümraniyespor'u Trezeguet ile 1-0 geçen Trabzonspor, hafta arası Macaristan'dan (Ferencvaros) eli boş dönmüştü.

Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:30’da oynanacak.

Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen izlenebilecek. Adana Demirspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Adana Demirspor-Trabzonspor muhtemel 11

Adana Demirspor Trabzonspor muhtemel 11

Transferin son saatlerinde Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş'a satan Mavi Şimşekler'de cezası sona eren Yaroslav Rakitsky ilk 11'e dönecek ve Samet Akaydın'la birlikte stoperde oynayacak.

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"8+3 kuralı" nedeniyle TD Vincenzo Montella, kalede Ertaç Özbir'i tercih ediyor. Tayyip Talha da gittiği için Gökhan İnler ilk 11 başlayabilir ya da geçen hafta olduğu gibi Yusuf Sarı'yı sağ açık olarak görebiliriz.

Sol açıkta Henry Onyekuru, forvet arkasında Younes Belhanda forma giyecek.

Gole en yakın isim Britt Assombalonga ya da Artem Dzyuba olacak.

Geçen hafta ligde Ümraniyespor'u Trezeguet ile 1-0 geçen Trabzonspor, hafta arası Macaristan'dan (Ferencvaros) eli boş dönmüştü.

Edin Vişça ve Dorukhan Toköz'den uzun süre faydalanamayacaklar. Serkan Asan, Bruno Peres ve Hüseyin Türkmen hala iyileşmedi. Bu uzun sakat listesine Yusuf Yazıcı ve Djaniny de eklendi.

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İyi haber, kaptan Uğurcan Çakır artık tamamen iyileşti. Muhtemelen de Muhammet Taha Tepe'den eldivenleri geri alacak.

Son 2 resmi maç kenardan oyuna dahil olan Marek Hamsik bu kez ilk 11 başlayabilir. Orta alanda "Gbamin, Hamsik & Bakasetas" üçlüsünü görebiliriz.

Eğer Umut Bozok ilk 11'de olursa, kanatlarda Trezeguet ve Enis Bardhi izleriz. Maxi Gomez ilk 11 başlarsa bu kez de Abdülkadir Ömür izleriz. Kalede Uğurcan ve sol bekte Eren Elmalı'nın yerleri garanti.

Adana Demirspor, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.

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