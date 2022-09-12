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Gaziantep 1-1 Ümraniyespor Maçı Özeti ve Golü

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan mücadelede Gaziantep FK'nın golü 59. dakikada Maxim'in penaltısından geldi. Ümraniyespor'un beraberlik golü ise 90. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic kaydetti. Gaziantep-Ümraniyespor mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Ümraniyespor maç özeti ve gollerini izle
Gaziantep FK Ümraniyespor maç özeti

Gaziantep FK, Süper Lig 'in 6. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmanın 59. dakikasında Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti. 90. dakikada Antonio Mrsic, kazanılan penaltıda hata yapmadı ve Ümraniyespor eşitliği yakaladı, müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte Gaziantep-Ümraniyespor maç geniş özeti, golleri, kritik pozisonları maçtan dakika dakika anlatımları.

Gaziantep Ümraniyespor maç pozisyonları
Gaziantep Ümraniyespor maç pozisyonları

Gaziantep-Ümraniyespor maçı özeti

2. dakikada Hanousek’in geri pasında Djilobodji topu kontrol edemeyince araya girerek topu alan Geraldo'nun şutunda kaleci Güray gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan Oğuz’un kullandığı serbest atışta, ön direkte Avounou’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

30. dakikada ceza sahasına sokulan Geraldo'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla ceza sahası dışında buluşan Kartal'ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

32. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hızla giren Geraldo pasında Serkan gelişine sert vurdu kaleci Günay bu pozisyonda başarılı oldu.

38. dakikada soldan ceza sahasına giren Avounou'nun pasında penaltı noktası üzerinde Oğuz'un sert şututop üstten direkten geri döndü.

Gaziantep Ümraniyespor maçı
Gaziantep Ümraniyespor maçı

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Glumac ceza sahası içinde Kitsiou’ya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

64. dakikada Avounou’nun soldan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruş kaleci Günay’da kaldı.

84. dakikada Del Valle’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

90. dakikada Onur soldan ceza sahasına doğru girdi, Markovic’in müdahalesi ile yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mrsic topu filelere yolladı. 1-1

Gaziantep-Ümraniyespor maç özeti için tıklayın

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