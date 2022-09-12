Süper Lig Maç Özetleri: Kayserispor-Antalyaspor: 1-0 maç özeti

Yukatel Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u yenmeyi başardı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi. İşte Kayserispor-Antalyaspor maç geniş özeti, golleri, kritik pozisonları maçtan dakika dakika anlatımları…
Kayserispor-Antalyaspor maçı özeti
11. dakikada sol taraftan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov'un ortasında kale alanı içerisinde uygun pozisyonda Wright'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
17. dakikada rakip sahada baskı kuran Antalyaspor'da, kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.
48. dakikada Carole'un sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
54. dakikada Kayserispor öne geçit. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Cardoso'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
65. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ramazan Civelek'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Kayserispor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
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- Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, iyi bir takıma karşı maç kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
- Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını, maçın ilk 10-15 dakikalık bölümü hariç oyunun kontrolü tamamen kendilerinde olduğunu belirtti.
- Taktiksel anlamda çok doyurucu bir maç olduğunu dile getiren, "Kenardan Nuri hocanın hamleleri bizim hamlelerimiz zevk aldığımı söyleyebilirim. Öne geçene kadar topa sahip olarak oyunu domine etmeye çalıştık. Rakibimiz üzerimize gelince rakibin arkasına koşular da atmaya başladık. Etkili olmaya başladık. Golü bulduk." ifadelerini kullandı.